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Макушка лета: народные традиции и приметы на 1 июля

Ярилин день, праздники, традиции, приметы, солнце, 1 июля, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 19:52 Фото: pexels
1 июля в народном календаре празднуют Ярилин день, который еще называют макушка лета. Это день своего рода пика солнца, когда жар достигает максимума и световой день начинает постепенно убывать, сообщает Zakon.kz.

Местами его связывают с почитанием древнеславянского солнечного божества Ярилы – духа красоты, плодородия и счастья.

Что можно

  • Заготовить целительные травы – они в этот день обладают наибольшей силой.
  • Отправиться на рыбалку на рассвете – это время обещает хороший улов и удачу.
  • Провести уборку дома – легкий физический труд помогает "прочистить" пространство.
  • Устроить вечерний костер – песни и хороводы способствуют единению и защите от негатива.

Что нельзя

  • Не жаловаться, не печалиться и не скандалить – в это время такая энергия считается губительной.
  • Не хвастаться – считалось, что пустая гордость нарушает баланс жизни.
  • Избегать разговоров о грустном и болезнях – это могло привлечь несчастья.
  • Не начинать серьезных дел – любое начинание было под запретом, чтобы энергия дня не распылялась.
  • Не брать и не давать в долг – общепринятое правило финансовой осторожности в этот праздник.

Приметы о погоде

Как отмечено в публикации издания "Вокруг света", утренний туман обещает ясную и теплую погоду.

Также:

  • Вечерняя радуга говорит об улучшении погоды.
  • Если ветер дует с юга – это предвещает засуху или жару.
  • Облачность к западу вечером – знак приближающегося ненастья.
  • Громкая, но короткая гроза – к легкой буре; глухая – к длительной непогоде.
  • Звездное небо ночью – предвещает спокойную и сухую неделю.

Исторически этот день отражает древние языческие обряды, связанные с поклонением солнцу и летнему теплу. Ярило как образ молодого, полного силы солнца, предстает как хранитель урожая, сада и огорода.

Ранее мы рассказывали, что зачастую многие стоят перед выбором, что лучше дарить – подарок или деньги. Облегчает ситуацию момент, когда виновник торжества сам озвучивает желаемый презент. В Алматы журналисты провели интересный опрос среди прохожих на улицах города.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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