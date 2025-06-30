Макушка лета: народные традиции и приметы на 1 июля

1 июля в народном календаре празднуют Ярилин день, который еще называют макушка лета. Это день своего рода пика солнца, когда жар достигает максимума и световой день начинает постепенно убывать, сообщает Zakon.kz.

Местами его связывают с почитанием древнеславянского солнечного божества Ярилы – духа красоты, плодородия и счастья.

Что можно

Заготовить целительные травы – они в этот день обладают наибольшей силой.

Отправиться на рыбалку на рассвете – это время обещает хороший улов и удачу.

Провести уборку дома – легкий физический труд помогает "прочистить" пространство.

Устроить вечерний костер – песни и хороводы способствуют единению и защите от негатива.

Что нельзя

Не жаловаться, не печалиться и не скандалить – в это время такая энергия считается губительной.

Не хвастаться – считалось, что пустая гордость нарушает баланс жизни.

Избегать разговоров о грустном и болезнях – это могло привлечь несчастья.

Не начинать серьезных дел – любое начинание было под запретом, чтобы энергия дня не распылялась.

Не брать и не давать в долг – общепринятое правило финансовой осторожности в этот праздник.

Приметы о погоде

Как отмечено в публикации издания "Вокруг света", утренний туман обещает ясную и теплую погоду.

Также:

Вечерняя радуга говорит об улучшении погоды.

Если ветер дует с юга – это предвещает засуху или жару.

Облачность к западу вечером – знак приближающегося ненастья.

Громкая, но короткая гроза – к легкой буре; глухая – к длительной непогоде.

Звездное небо ночью – предвещает спокойную и сухую неделю.

Исторически этот день отражает древние языческие обряды, связанные с поклонением солнцу и летнему теплу. Ярило как образ молодого, полного силы солнца, предстает как хранитель урожая, сада и огорода.

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