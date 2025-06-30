Макушка лета: народные традиции и приметы на 1 июля
Фото: pexels
1 июля в народном календаре празднуют Ярилин день, который еще называют макушка лета. Это день своего рода пика солнца, когда жар достигает максимума и световой день начинает постепенно убывать, сообщает Zakon.kz.
Местами его связывают с почитанием древнеславянского солнечного божества Ярилы – духа красоты, плодородия и счастья.
Что можно
- Заготовить целительные травы – они в этот день обладают наибольшей силой.
- Отправиться на рыбалку на рассвете – это время обещает хороший улов и удачу.
- Провести уборку дома – легкий физический труд помогает "прочистить" пространство.
- Устроить вечерний костер – песни и хороводы способствуют единению и защите от негатива.
Что нельзя
- Не жаловаться, не печалиться и не скандалить – в это время такая энергия считается губительной.
- Не хвастаться – считалось, что пустая гордость нарушает баланс жизни.
- Избегать разговоров о грустном и болезнях – это могло привлечь несчастья.
- Не начинать серьезных дел – любое начинание было под запретом, чтобы энергия дня не распылялась.
- Не брать и не давать в долг – общепринятое правило финансовой осторожности в этот праздник.
Приметы о погоде
Как отмечено в публикации издания "Вокруг света", утренний туман обещает ясную и теплую погоду.
Также:
- Вечерняя радуга говорит об улучшении погоды.
- Если ветер дует с юга – это предвещает засуху или жару.
- Облачность к западу вечером – знак приближающегося ненастья.
- Громкая, но короткая гроза – к легкой буре; глухая – к длительной непогоде.
- Звездное небо ночью – предвещает спокойную и сухую неделю.
Исторически этот день отражает древние языческие обряды, связанные с поклонением солнцу и летнему теплу. Ярило как образ молодого, полного силы солнца, предстает как хранитель урожая, сада и огорода.
Ранее мы рассказывали, что зачастую многие стоят перед выбором, что лучше дарить – подарок или деньги. Облегчает ситуацию момент, когда виновник торжества сам озвучивает желаемый презент. В Алматы журналисты провели интересный опрос среди прохожих на улицах города.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript