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Квашеная капуста и прогноз на зиму: народные традиции 8 октября

тарелки с борщом, капустой, стол, хлеб, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 10:47 Фото: pexels
8 октября в народном календаре – Сергей Капустник (или Сергей-курятник). В этот день в старину начинали рубить и квасить капусту, заготавливая ее на зиму. Этим обычно занимались всей семьей или сообща с соседями, сообщает Zakon.kz.

Известно, что капусту обычно квасили с первыми заморозками, в середине осени. Считалось, что если сделать заготовки раньше, они могут испортиться. Работать старались всей семьей – по поверью, тогда капуста получится хрустящей и сохранится свежей всю зиму.

Из капусты также готовили щи, голубцы и пирожки. Капустными листьями угощали домашний скот, считая, что такая подкормка защищает животных от болезней.

В этот же день забивали часть домашней птицы – на продажу или к праздничному столу. Поэтому 8 октября получило еще одно название – Курятник.

Конечно же, в этот, как и другие дни, большое значение придавали погодным приметам.

По ним определяли, какими будут конец осени и грядущая зима. Еще в Сергеев день, как сказано в публикации издания "Известия", делали прогнозы на урожай в следующем году.

Так, если 8 октября птицы громко чирикают возле дома – можно ожидать хороший урожай зерновых. А если мыши скребутся в погребе – хлеба будет мало.

Другие приметы дня:

  • выдался ясный день – хорошая погода продержится до начала ноября;
  • выпал первый снег – зима в этом году наступит рано;
  • северный ветер сулит холодную зиму, а западный – снежную;
  • большое количество желудей на дубах – к морозной зиме;
  • журавли улетают на юг – морозы ударят уже на Покров (14 октября);
  • с берез облетела не вся листва – значит, осень еще задержится.

Кроме того, в этот день придерживались определенных запретов, чтобы не навлечь беду.

Например, в праздник запрещалось подслушивать чужие разговоры и подсматривать за другими в окна. По поверьям, за этим последует кара в виде слепоты или глухоты.

Дополнительные запреты на 8 октября:

  • злословить, ругаться, завидовать – все плохое вернется болезнями и несчастьями;
  • проявлять гордыню и высокомерие – можно оказаться в неловкой ситуации;
  • лениться и перекладывать дела на других – весь следующий год придется много трудиться;
  • поднимать найденные на земле вещи – с ними можно забрать чужие невзгоды;
  • отказывать в помощи нуждающимся – считалось, что в будущем это приведет к нужде и другим проблемам, в то время как добрые дела принесут счастье и защиту семье на весь год.

Немного ранее мы писали о том, что 4 октября 2026 года в Мюнхене официально завершился юбилейный 191-й Октоберфест, который стал абсолютно рекордным за всю свою историю. К примеру, почти 8 тысяч тенге за кружку и небывалые 7,4 млн гостей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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