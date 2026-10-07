Квашеная капуста и прогноз на зиму: народные традиции 8 октября
Известно, что капусту обычно квасили с первыми заморозками, в середине осени. Считалось, что если сделать заготовки раньше, они могут испортиться. Работать старались всей семьей – по поверью, тогда капуста получится хрустящей и сохранится свежей всю зиму.
Из капусты также готовили щи, голубцы и пирожки. Капустными листьями угощали домашний скот, считая, что такая подкормка защищает животных от болезней.
В этот же день забивали часть домашней птицы – на продажу или к праздничному столу. Поэтому 8 октября получило еще одно название – Курятник.
Конечно же, в этот, как и другие дни, большое значение придавали погодным приметам.
По ним определяли, какими будут конец осени и грядущая зима. Еще в Сергеев день, как сказано в публикации издания "Известия", делали прогнозы на урожай в следующем году.
Так, если 8 октября птицы громко чирикают возле дома – можно ожидать хороший урожай зерновых. А если мыши скребутся в погребе – хлеба будет мало.
Другие приметы дня:
- выдался ясный день – хорошая погода продержится до начала ноября;
- выпал первый снег – зима в этом году наступит рано;
- северный ветер сулит холодную зиму, а западный – снежную;
- большое количество желудей на дубах – к морозной зиме;
- журавли улетают на юг – морозы ударят уже на Покров (14 октября);
- с берез облетела не вся листва – значит, осень еще задержится.
Кроме того, в этот день придерживались определенных запретов, чтобы не навлечь беду.
Например, в праздник запрещалось подслушивать чужие разговоры и подсматривать за другими в окна. По поверьям, за этим последует кара в виде слепоты или глухоты.
Дополнительные запреты на 8 октября:
- злословить, ругаться, завидовать – все плохое вернется болезнями и несчастьями;
- проявлять гордыню и высокомерие – можно оказаться в неловкой ситуации;
- лениться и перекладывать дела на других – весь следующий год придется много трудиться;
- поднимать найденные на земле вещи – с ними можно забрать чужие невзгоды;
- отказывать в помощи нуждающимся – считалось, что в будущем это приведет к нужде и другим проблемам, в то время как добрые дела принесут счастье и защиту семье на весь год.
Немного ранее мы писали о том, что 4 октября 2026 года в Мюнхене официально завершился юбилейный 191-й Октоберфест, который стал абсолютно рекордным за всю свою историю. К примеру, почти 8 тысяч тенге за кружку и небывалые 7,4 млн гостей.