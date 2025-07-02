Водолеи, Раки и Стрельцы – главные любимцы Вселенной летом 2025 года

Эзотерик Аделина Панина уверена, что три представителя зодиакального круга окажутся в числе тех, кого Вселенная выбрала для особого поворота событий в конце лета. По ее словам, Водолеев, Раков и Стрельцов ждет переворот привычных для них вещей, сообщает Zakon.kz.

К примеру, с середины июля для Водолеев начинается эмоциональный вихрь, в центре которого окажется личная жизнь. Панина посоветовала представителям этого знака довериться чувствам, позволить себе верить в настоящее и не бояться быть уязвимыми.

Что касается Раков, то лето 2025 года для них – это время чудес, особенно в сфере личных отношений.

"На вашем пути может появиться человек, с которым не нужно будет играть роли, притворяться сильнее или лучше, чем вы есть", – отметила Панина в беседе с порталом Rsute.

Для Стрельцов начало лета может показаться утомительным. Но уже в конце июля они получат вознаграждение за их выдержку и трудолюбие. Также финансовая ситуация изменится в лучшую сторону.

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