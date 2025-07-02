Водолеи, Раки и Стрельцы – главные любимцы Вселенной летом 2025 года
К примеру, с середины июля для Водолеев начинается эмоциональный вихрь, в центре которого окажется личная жизнь. Панина посоветовала представителям этого знака довериться чувствам, позволить себе верить в настоящее и не бояться быть уязвимыми.
Что касается Раков, то лето 2025 года для них – это время чудес, особенно в сфере личных отношений.
"На вашем пути может появиться человек, с которым не нужно будет играть роли, притворяться сильнее или лучше, чем вы есть", – отметила Панина в беседе с порталом Rsute.
Для Стрельцов начало лета может показаться утомительным. Но уже в конце июля они получат вознаграждение за их выдержку и трудолюбие. Также финансовая ситуация изменится в лучшую сторону.
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