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Советы

Водолеи, Раки и Стрельцы – главные любимцы Вселенной летом 2025 года

лето, удача, Вселенная, Водолей, Рак, Стрелец, астрология, интересное, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 17:32 Фото: pexels
Эзотерик Аделина Панина уверена, что три представителя зодиакального круга окажутся в числе тех, кого Вселенная выбрала для особого поворота событий в конце лета. По ее словам, Водолеев, Раков и Стрельцов ждет переворот привычных для них вещей, сообщает Zakon.kz.

К примеру, с середины июля для Водолеев начинается эмоциональный вихрь, в центре которого окажется личная жизнь. Панина посоветовала представителям этого знака довериться чувствам, позволить себе верить в настоящее и не бояться быть уязвимыми.

Что касается Раков, то лето 2025 года для них – это время чудес, особенно в сфере личных отношений.

"На вашем пути может появиться человек, с которым не нужно будет играть роли, притворяться сильнее или лучше, чем вы есть", – отметила Панина в беседе с порталом Rsute.

Для Стрельцов начало лета может показаться утомительным. Но уже в конце июля они получат вознаграждение за их выдержку и трудолюбие. Также финансовая ситуация изменится в лучшую сторону.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 17:32
Астрологи перечислили трех главных счастливчиков июля

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые сходят с ума, когда их торопят.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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