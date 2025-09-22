Гороскоп на 22 сентября: телефонный звонок многое изменит

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на 22 сентября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Вы будете неожиданно легко разрешать вопросы финансового порядка. Следите за собственным языком – его чрезмерная быстрота может навлечь на вас крупные неприятности.

Телец

Не стоит скромничать сверх меры. Позвольте окружающим возносить вам похвалы и дудеть в вашу честь в фанфары. Пусть развлекаются, если уж им так хочется. Да и вам приятно будет.

Близнецы

День предоставит вам возможность быть беззаботным и доставит пару-тройку поводов для радости. Однако обязанностями все-таки пренебрегать не следует.

Рак

Делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете. Возможно, даже кое-кто из соратников с пониманием отнесется к вашим действиям.

Лев

День предназначен звездами исключительно для услаждения себя любимого. Сделайте что-нибудь ради собственного удовольствия.

Дева

Сегодня ваше положение должно улучшиться, если оно еще не сделало этого. Сил прибавится, пара вопросов отпадет сама собой. Самое время начать какое-то дело, в успех которого вы верите.

Весы

То, что происходит непосредственно с вами и вокруг вас, находится пока в начальной стадии. Вы еще можете внести некоторые коррективы по собственному вкусу.

Скорпион

Сегодня вас всюду будут принимать с распростертыми объятиями. Однако не стоит, исходя из этого факта, надеяться на всеобщую поддержку. Ее-то как раз будет резко не хватать.

Стрелец

Кажется, сегодня вам придется выбирать между двумя внешне одинаковыми стогами сена. Не делайте скоропалительных выводов, ибо изнутри они серьезно различаются.

Козерог

Если у слона заболит зуб, то самое мудрое, что может предпринять оказавшийся рядом – это быстро куда-нибудь спрятаться. Если уж вам так хочется высказать свое мнение, постарайтесь, чтобы оно не достигло ушей чрезмерно заинтересованных лиц.

Водолей

Сегодня вам будет особенно тяжело признать свою ошибку. Поэтому постарайтесь ее не совершить, а если успеете, попытайтесь оттянуть покаяние на завтра.

Рыбы

Сегодня вам не придется метаться в поисках чего-то нового. Все кардинальным образом изменит всего один телефонный звонок. Вам остается лишь дождаться его.

