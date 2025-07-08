Гороскоп на 8 июля: не давайте деньги в долг

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили гороскоп для всех знаков зодиака на 8 июля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вам следует быть по возможности более практичным, нежели обычно. Даже самый маленький каприз может обернуться не самыми приятными последствиями.

Телец

Решение занимающей вас проблемы так и пытается ускользнуть из ваших рук. Вам нужно срочно поговорить об этом, причем с правильным человеком, в противном случае оно все-таки сбежит.

Близнецы

Сегодня у вас могут возникнуть проблемы на личном фронте. Спасти вас от перспективы оказаться не у дел может сухой, рациональный и в высшей степени объективный подход к проблеме.

Рак

Сегодня довольно многое будет зависеть от ваших решений, потому стоит постараться подойти к ним с максимальной ответственностью. Убедитесь в том, что вы готовы встретиться с любой проблемой, возможной в этой ситуации.

Лев

Кажется, назрел серьезный и откровенный разговор, а уж в какой области – вам виднее. Не откладывайте его.

Дева

Сегодня вам лучше придержать себя на укороченном поводке. Вы можете оказаться не в состоянии сдержаться, бурно реагируя даже на самые незначительные раздражители.

Весы

Сегодня желание получить что-то, не прилагая к этому усилий, может удовлетвориться, но это лишит вас некоторых перспективных возможностей. Подумайте, столь ли ценна для вас халява.

Скорпион

Чересчур объективное отношение может парализовать вас сегодня. Вам необходимо будет немного лести и уверений в том, что вы прекрасно со всем справитесь. Если это не от кого услышать, займитесь аутотренингом.

Стрелец

Сегодня вам не удастся выиграть противостояние, в лучшем случае придется пойти на компромисс. Стоит ли борьбу затевать, раз шансов нет?

Козерог

Сегодняшний день лучше провести с семьей. Это доставит удовольствие и вам, и остальным ее членам. И вообще, вспоминайте о них почаще.

Водолей

Сегодня для вас велика вероятность впутаться в сомнительные дела. Постарайтесь проявить бдительность и не рисковать без меры. Не давайте деньги в долг.

Рыбы

Сегодня вы будете радушным хозяином гостеприимного дома. И гости, как водится, не заставят себя долго ждать. Если даже вы никого и не пригласите, наверняка кто-нибудь придет.

Если в свой рабочий день вы чувствуете упадок сил, посмотрите видео с отдыхающей в Юрмале Аллой Пугачёвой.