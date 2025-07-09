Три знака зодиака, которых могут обвести вокруг пальца во время Оленьей Луны

В четверг, 10 июля 2025 года, можно будет наблюдать астрономическое явление с названием Оленье полнолуние. В этот период Луна будет находиться над горизонтом Земли и визуально будет казаться больше, чем обычно, сообщает Zakon.kz.

Астрологи поясняют, что в это время из-за неудачного положения планет-покровителей Козероги, Раки и Водолеи могут столкнуться с обманом.

Козерог

Трудолюбивые Козероги должны быть бдительны в общении с возлюбленным и близкими друзьями. Они могут попытаться ввести вас в заблуждение, при этом руководствуясь добрыми намерениями. Не бойтесь услышать истину и попросите близких доверять вам в решении важных вопросов.

Рак

В коллективе о представителях этого знака, вероятно, распускают сплетни. Недостоверной информацией воспользуются конкуренты, которые мечтают занять ваше место. Коллеги будут скрывать это, чтобы довести корыстный умысел до конца. Не дайте им испортить вашу репутацию и себя обмануть.

Водолей

Постарайтесь избегать новых знакомств. Как отмечено в публикации Клопс.Ru, есть риск попасться на уловку мошенников, потерять крупную сумму, статус или рабочее место. Не ленитесь дважды проверять информацию, не доверяйте всем, кто обещает быстрый и легкий заработок.

Название "Оленья Луна" появилось в культурных традициях коренных народов Северной Америки. Они давали название каждому полнолунию и так отслеживали времена года. Июльское полнолуние получило такое название, так как в это время у молодых оленей активно растут новые рога. К концу месяца они уже практически сформированы и начинают костенеть.

Что нельзя делать в полнолуние 10 июля 2025

Июльское полнолуние, уточнили специалисты изданию Ura.ru, не время для спонтанности и излишней строгости. В этот период нужно быть мягче с близкими, не давить на них и не требовать невозможного. Также не рекомендуется принимать решение в спешке и перекладывать ответственность на других.

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