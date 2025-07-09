#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
519.58
609.36
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
519.58
609.36
6.63
Советы

Три знака зодиака, которых могут обвести вокруг пальца во время Оленьей Луны

астрология, Луна, полнолуние, три знака, гороскоп, беды, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 18:58 Фото: pexels
В четверг, 10 июля 2025 года, можно будет наблюдать астрономическое явление с названием Оленье полнолуние. В этот период Луна будет находиться над горизонтом Земли и визуально будет казаться больше, чем обычно, сообщает Zakon.kz.

Астрологи поясняют, что в это время из-за неудачного положения планет-покровителей Козероги, Раки и Водолеи могут столкнуться с обманом.

Козерог

Трудолюбивые Козероги должны быть бдительны в общении с возлюбленным и близкими друзьями. Они могут попытаться ввести вас в заблуждение, при этом руководствуясь добрыми намерениями. Не бойтесь услышать истину и попросите близких доверять вам в решении важных вопросов.

Рак

В коллективе о представителях этого знака, вероятно, распускают сплетни. Недостоверной информацией воспользуются конкуренты, которые мечтают занять ваше место. Коллеги будут скрывать это, чтобы довести корыстный умысел до конца. Не дайте им испортить вашу репутацию и себя обмануть.

Водолей

Постарайтесь избегать новых знакомств. Как отмечено в публикации Клопс.Ru, есть риск попасться на уловку мошенников, потерять крупную сумму, статус или рабочее место. Не ленитесь дважды проверять информацию, не доверяйте всем, кто обещает быстрый и легкий заработок.

Название "Оленья Луна" появилось в культурных традициях коренных народов Северной Америки. Они давали название каждому полнолунию и так отслеживали времена года. Июльское полнолуние получило такое название, так как в это время у молодых оленей активно растут новые рога. К концу месяца они уже практически сформированы и начинают костенеть.

Что нельзя делать в полнолуние 10 июля 2025

Июльское полнолуние, уточнили специалисты изданию Ura.ru, не время для спонтанности и излишней строгости. В этот период нужно быть мягче с близкими, не давить на них и не требовать невозможного. Также не рекомендуется принимать решение в спешке и перекладывать ответственность на других.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 18:58
Овны, Весы и Козероги – готовьтесь к испытаниям

Ранее были названы самые опасные даты в июле 2025: как не заработать депрессию и не потерять все.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Почему кофеин опасен в жару
Советы
10:52, Сегодня
Почему кофеин опасен в жару
Казахстанцам объяснили, почему фонтаны – опасное место
Советы
09:38, Сегодня
Казахстанцам объяснили, почему фонтаны – опасное место
Астрологи перечислили знаки зодиака, для которых это лето будет особенным
Советы
08:55, Сегодня
Астрологи перечислили знаки зодиака, для которых это лето будет особенным
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: