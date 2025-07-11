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Названы три знака зодиака, которые переспорят кого угодно

Головы, статуи, море, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 08:17 Фото: pixabay
Кто бы там ни рождался в споре, но определенно можно утверждать одно: с этой троицей его затевать бесполезно – какими твердыми и неопровержимыми ни были ваши аргументы, выиграет все равно оппонент, сообщает Zakon.kz.

Как выяснили астрологи Леди Mail, среди заядлых спорщиков есть представители следующих знаков:

Близнецы

Если грибы размножаются спорами, то Близнецы этими самыми спорами заряжаются, как "Тесла" электричеством. Ведь в хорошей дискуссии (назовем это так) есть абсолютно все, что эти признанные болтуны зодиака просто обожают: эмоционально заряженное общение, причем такое, от которого партнер не может отказаться, даже если очень того захочет; много новой информации, а также высокая скорость и интенсивность интеллектуальной деятельности.

Стрелец

Еще один любитель поспорить обо всем на свете, но только так, чтобы непременно в этом споре победить (и чтобы все восхищались интеллектуальным превосходством, конечно же). Вы только посмотрите, как легко и непринужденно он отражает все интеллектуальные атаки, как мгновенно изобретает все новые и новые аргументы, наконец, как остер и беспощаден его язык!.. Тот факт, что противник вообще-то меньше всего намеревался с кем-то спорить, а просто имел неосторожность тихонечко высказать свое, отличное от Стрельцовского, мнение, не волнует вообще никого.

Овен

Овен поспорить очень любит, и вовсе не для того, чтобы найти какую-то там истину: чего ее искать-то, если единственная истина – мнение Овна. А вот побурлить, поругаться, а главное – поучить этих в общем славных, но немножечко медленных и несообразительных близких –это завсегда и с удовольствием. Правда, после каждой горячей дискуссии Овен с удивлением обнаруживает, что все окружающие, во-первых, больше с ним в дискуссионный клуб не играют, а во-вторых, и вовсе стараются обходить по широкой дуге и ни в коем случае не привлекать внимания.

Ранее астрологи выяснили, какие знаки зодиака разбогатеют в ближайшие 5 лет.

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Аксинья Титова
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