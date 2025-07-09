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Советы

Почему кофеин опасен в жару

кофе, чай, кофеин, кола, вред, жара, врач, советы, питьевой режим, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 10:52 Фото: pixabay
В жару следует ограничить употребление "колы, чая и кофе" или полностью отказаться от них из-за кофеина в составе, сообщает Zakon.kz.

В этом уверена директор Национального научного центра наркологии – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

"Причина – в них содержится кофеин, который усиливает мочеиспускание, а значит, увеличивает обезвоживание", – цитирует Клименко издание "АиФ".

Также, по словам специалиста, нельзя пить холодное. Потому что такие напитки способны спровоцировать простудные заболевания, спазм сосудов, это лишняя нагрузка на сердце.

"Я советую вообще уменьшить количество употребляемой жидкости, ведь она неминуемо увеличит нагрузку на почки и сердце".Татьяна Клименко

Конечно же, в жару запрещен алкоголь – он повышает вероятность теплового удара, сердечных проблем.

Как и что пить

Согласно рекомендации врача, нужно пить воду комнатной температуры, небольшими порциями по 100 мл, но часто: как только чувствуешь, что пересохло во рту.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 10:52
Что пить в жару

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее казахстанцам объяснили, почему фонтаны – опасное место. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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