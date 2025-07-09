Почему кофеин опасен в жару

В жару следует ограничить употребление "колы, чая и кофе" или полностью отказаться от них из-за кофеина в составе, сообщает Zakon.kz.

В этом уверена директор Национального научного центра наркологии – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

"Причина – в них содержится кофеин, который усиливает мочеиспускание, а значит, увеличивает обезвоживание", – цитирует Клименко издание "АиФ".

Также, по словам специалиста, нельзя пить холодное. Потому что такие напитки способны спровоцировать простудные заболевания, спазм сосудов, это лишняя нагрузка на сердце.

"Я советую вообще уменьшить количество употребляемой жидкости, ведь она неминуемо увеличит нагрузку на почки и сердце". Татьяна Клименко

Конечно же, в жару запрещен алкоголь – он повышает вероятность теплового удара, сердечных проблем.

Как и что пить

Согласно рекомендации врача, нужно пить воду комнатной температуры, небольшими порциями по 100 мл, но часто: как только чувствуешь, что пересохло во рту.

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