Знаменитый психолог рассказал, как "поднять" мужчину с дивана

Иногда бывает так, что семью вынуждена обеспечивать женщина, а ее партнер лежит на диване и даже не выполняет обязанностей по дому. Что делать, если вы оказались в такой ситуации, рассказал Михаил Лабковский, сообщает Zakon.kz.

В идеальной патриархальной семье муж зарабатывает и содержит семью, чтобы жена и дети ни в чем не нуждались, а супруга занимается домом и детьми. В современной – партнеры зарабатывают примерно поровну и поровну же делят домашние и родительские обязанности. В неидеальной, но вполне реальной истории женщина может сегодня зарабатывать больше мужчины, и обоих это может устраивать.

Все ситуации разные, но что, если его поведение противоречит вашим представлениям об отношениях и ожиданиям от мужчины и партнера?

"Женщины часто спрашивают: как не растерять уважение к мужчине, если он зарабатывает мало, ленится, но я его люблю? Это классическая история, и, судя по моему опыту, она совсем не про любовь, – говорит психолог Михаил Лабковский. – Таким вопросом женщина как бы признает, что ее избранник – лентяй и бездельник. Она этим недовольна, но уйти не может, потому что "любит".

По мнению Лабковского, при этом женщиной управляет не любовь, а страхи:

"Она начинает думать о том, что придется искать другого, заново все начинать, а ведь с этим мужчиной уже притерлись, живут как-то. Это про привычку, про страх остаться одной".

Не будем столь категоричными: причины могут быть и другие. Женщина может ощущать свою ответственность за мужчину (забывая, что это не ребенок и у него есть своя зона ответственности), жалеть его, считать себя обязанной ему за что-то.

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Но если вас раздражает, что "кто не работает, тот ест", и вы устали с этим мириться, – важно:

осознать в себе эти чувства;

признать свое право на возмущение и раздражение;

вспомнить о том, что это взрослый мужчина, который сам отвечает за свою жизнь и обеспечение;

перестать подкреплять нежелательное поведение (потому что пока вы его кормите – вы позволяете ему оставаться в инфантильной позиции);

выйти на открытый диалог и найти в себе силы спокойно и твердо поговорить, при необходимости – поставить дедлайн;

и быть готовой расстаться, если вы понимаете, что он менять удобную ему ситуацию не намерен, а вас это совсем не устраивает.

Слишком много ресурсов (и не только материальных) будет уходить на то, чтобы продолжать терпеть и жить в некомфортной и раздражающей ситуации

Да и стоит ли ваших усилий человек, который вас использует, видя, что вам плохо, и не пытаясь найти решение проблемы?..

Вы женщина, вы живой человек. И если вы ищете отношений, то вам нужен мужчина, который подойдет именно вам. Тратьте свои ресурсы на себя, на детей, на тех, кто этого достоин и кто способен не только брать от вас, но и отдавать. Если не деньгами, то теплом, поддержкой, любовью…

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