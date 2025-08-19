Почему мужчины избегают разговоров о чувствах – психолог

Многие женщины сталкиваются с ситуацией, когда во время выяснения отношений партнер, услышав претензии, раздражается и уходит. Оказывается, у такого поведения есть простые причины, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала психолог Виктория Богунова в беседе с Пятым каналом.

По ее словам, часто причина кроется в самом начале разговора. Она отметила, что есть фразы, кажущиеся безобидными, но мужчины и женщины воспринимают их по-разному.

К примеру, как поясняет эксперт, произнося "Нам нужно поговорить", женщина обычно хочет честного обмена эмоциями, стремится быть понятой, наладить связь и разобраться в ситуации. Однако в мужском восприятии эта же фраза воспринимается как сигнал угрозы. Для мужчины слово "поговорить" означает, что произошло что-то неприятное и его собираются обвинять.

"Нервная система мужчины в такие моменты мгновенно переходит в режим обороны: он думает, что сделал что-то неправильно, снова слышит недовольство или ожидает пустой разговор. Это быстро приводит к потере интереса и готовности слушать, а также запускает чувство некомпетентности", – говорит Богунова.

По словам специалиста, мужчины в целом не используют эмоции как инструмент общения и не анализируют свои чувства, поскольку привыкли постоянно решать задачи. В разговоре о чувствах они видят лишь критику или обвинения, что активирует привычную реакцию – уйти или замолчать, чтобы избежать обострения конфликта. Женщина же, не понимая этих мотивов, продолжает разговор, что только усиливает сопротивление партнера.

"Уход мужчины от диалога не означает равнодушия. Он стремится избежать не саму женщину, а те чувства беспомощности, которые она в нем вызывает. Это связано с воспитанием, при котором мальчиков приучают скрывать эмоции и "быть сильными". В результате эмоциональные темы становятся для них незнакомой и тревожной территорией, и они закрываются, чтобы сохранить уверенность", – говорит психолог.

Она отмечает, что, для того чтобы наладить общение, стоит создать безопасное пространство, где оба могут быть уязвимыми без давления и ультиматумов. Богунова рекомендует строить разговор по схеме "факт – интерпретация – чувства", начинать с описания конкретного события, затем делиться своими мыслями и завершать описанием эмоций.

Эксперт также посоветовала снижать эмоциональное напряжение, выбирать спокойный момент для разговора и заранее готовить партнера к диалогу. Важно давать паузы, использовать нейтральные формулировки и избегать обвинений. Богунова подчеркнула, что лучше говорить от первого лица, описывая свои чувства, а не действия партнера, чтобы он слышал не упреки, а эмоции, требующие внимания, а не защиты.

