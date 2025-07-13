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Названы три знака зодиака, которые обожают громкие скандалы

Гадание, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 08:31 Фото: pixabay
Для главных скандалистов среди знаков зодиака громкое выяснение отношений – то же, что и контрастный душ, – они вносят в их жизнь поток свежести, сообщает Zakon.kz.

Вот кто попал в список главных скандалистов Леди Mail:

Овен

Вот уж кто создан для скандала! Умение за секунду убедить себя в том, что его только что смертельно обидели, – есть. Способность разгоняться с места до космической скорости за доли секунды – в наличии. Поистине взрывной темперамент и полное наплевательство на чувства, болевые точки и физическую сохранность окружающих – а как же! И, конечно, бурная фантазия – именно она помогает Овну сгенерировать не только повод для отличного скандала, но и в течение довольно долгого времени генерировать самые замысловатые и впечатляющие эпитеты в адрес того, с кем они скандалят.

Стрелец

Предположить, по какой причине Стрелец устроит скандал, невозможно, а все потому, что настоящая причина всегда одна – его величеству стало скучно и как-то не хватает внимания. Адреналиновый маньяк, Стрелец вечно живет на высоких скоростях и максимальном напряжении всех чувств и эмоций (не пытайтесь повторить!), но, если вдруг обороты сбавляются, чувствует себя, как обжора, которого внезапно посадили на жидкую овсянку, и немедленно пытается получить обратно свою вкусную и разнообразную еду.

Рак

Сам про себя Рак думает, что он – образец человеколюбие и больше всего на свете ценит мир и спокойствие, и, в общем-то, это так и есть, но с одним дополнением: по его Рачьим правилам. А если кто-то из близких отклонится от того, что Рак считает идеалом семьи и отношений, тушите свет: даже Овну будет чему поучиться. Скандал получится громким – но это полбеды. Скандал будет долгим: в отличие от огненных знаков, Рак не удовлетворится сбросом эмоций – ему нужно, чтобы противник на собственной шкуре прочувствовал, как плохо ему было.

Ранее астрологи выявили пять знаков зодиака, которым интересны чужие партнеры.

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Аксинья Титова
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