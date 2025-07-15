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Советы

Что помогает быстрее и эффективнее достичь глубокого сна

советы ученых, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 23:38 Фото: pixabay
Специалисты Техасского университета в Остине вычислили простой способ достичь глубокого сна, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Physical Activity and Health, несколько месяцев ученые отслеживали уровень активности и качество сна студентов с помощью носимых устройств. Выяснилось, что для качества сна важен не объем нагрузки, а ее регулярность. Участники, которые двигались ежедневно – даже всего по 10 минут в умеренном или интенсивном темпе – чаще достигали фазы глубокого сна. Это способствовало лучшему самочувствию и устойчивому настроению на следующий день.

Издание уточняет, что специалисты выделяют три фазы медленного сна (NREM) и одну фазу быстрого сна (REM). Во время третьей фазы медленного сна происходит замедление мозговых волн и подавление физиологических процессов человека. Сердцебиение и дыхание также замедляются. Фаза глубокого сна обычно занимает 13-23% от общего времени сна у взрослого человека, и ее нарушение может приводить к множеству проблем.

Эксперты пришли к выводу, что даже легкие прогулки или короткие перерывы на разминку положительно влияют на качество ночного отдыха. Ученые говорят, что регулярное движение может быть эффективнее, чем попытка выполнить всю недельную норму активности за один-два дня.

Ранее врач назвал необычные способы уснуть в жару.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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