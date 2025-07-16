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Голова болит из-за асфальта: врач предупредила об угрозе жары в городе

подошвы горят у человека, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 15:52 Фото: pexels
Пагубное воздействие жары на организм человека усугубляет раскаленный асфальт. Жара в городе куда опаснее для самочувствия человека, чем жара в лесу. В этом уверена врач-терапевт Екатерина Сысоева, сообщает Zakon.kz.

Бетон, кирпичи, металлические поверхности в течение дня накапливают тепло.

"При этом ночью асфальт продолжает излучать высокую температуру, не давая воздуху остыть и создавая тепловую ловушку для организма: кровь становится гуще, возрастает риск тромбозов, инсультов и инфарктов. Особенно сильно страдают пациенты с гипертонией, атеросклерозом и варикозной болезнью", – пояснила NEWS.ru Сысоева.

По ее словам, испарения от асфальта могут вызывать головную боль из-за расширения сосудов.

Врач рекомендует в жаркие дни пить воду каждые 30-40 минут, даже если нет жажды, носить легкую одежду из натуральных тканей и избегать алкоголя.

"Если человек находится в сильную жару в городе, у него может начать болеть голова, поскольку тепло и испарения от асфальта способствуют расширению сосудов. Вопреки распространенному мнению даже через пот человек способен терять жидкость. Недостаток воды быстро приводит к снижению давления, головной боли, слабости. Советую пить воду каждые 30-40 минут даже без жажды, носить легкую одежду из натуральных тканей, периодически заходить в магазины, где есть кондиционер, и ни в коем случае не употреблять алкоголь", – резюмировала Сысоева.

Фельдшер скорой помощи Илья Чернявский ранее рассказал, какие способы охладиться в жару бесполезны и даже опасны.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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