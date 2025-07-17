Почему нельзя долго носить сандалии и шлепанцы
По информации Infosalus, такая обувь не имеет каркаса, поддерживающего правильное положение ног во время ходьбы. Длительное ношение такой обуви повышает риск растяжения мышц, что сопровождается отеком и болью.
Эксперт отметил, что при долгом хождении в мягкой открытой обуви также может развиться подошвенный фасциит. Это дегенеративное заболевание, при котором происходит разрушение фасции – оболочки соединительной ткани, покрывающей мышцы. В частности, в обуви без "поддержки" может воспалиться связка, которая поддерживает свод стопы.
Как уточняет специалист, шлепанцы и сандалии подойдут для душа и бассейна, но для пеших прогулок безопаснее всего будет выбрать кроссовки. Доктор Перес добавил, что летняя обувь зачастую изготавливается из некачественных материалов, а некоторые модели еще и имеют каблук, который оказывает дополнительную нагрузку на стопы. В шлепанцах и сандалиях также повышается риск травм и падений.
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