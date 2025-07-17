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Советы

Почему нельзя долго носить сандалии и шлепанцы

совет, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 01:52 Фото: pixabay
Подолог Айтор Перес предупредил о том, что не стоит надевать сандалии и шлепанцы для ходьбы на большие расстояния, так как это может спровоцировать воспаление связок и повысить риск травм ног, сообщает Zakon.kz.

По информации Infosalus, такая обувь не имеет каркаса, поддерживающего правильное положение ног во время ходьбы. Длительное ношение такой обуви повышает риск растяжения мышц, что сопровождается отеком и болью.

Эксперт отметил, что при долгом хождении в мягкой открытой обуви также может развиться подошвенный фасциит. Это дегенеративное заболевание, при котором происходит разрушение фасции – оболочки соединительной ткани, покрывающей мышцы. В частности, в обуви без "поддержки" может воспалиться связка, которая поддерживает свод стопы.

Как уточняет специалист, шлепанцы и сандалии подойдут для душа и бассейна, но для пеших прогулок безопаснее всего будет выбрать кроссовки. Доктор Перес добавил, что летняя обувь зачастую изготавливается из некачественных материалов, а некоторые модели еще и имеют каблук, который оказывает дополнительную нагрузку на стопы. В шлепанцах и сандалиях также повышается риск травм и падений.

Ранее эксперты поделились рекомендациями о том, как вести себя, если вы не выспались.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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