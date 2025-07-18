Нейрофизиолог развеял миф о восстановлении после недосыпа

Убеждение, что ущерб от бессонной ночи можно компенсировать более продолжительным сном на следующий день, не соответствует реальности, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил нейрофизиолог Райбель Викс в интервью изданию Infosalus 16 июля 2025 года, развенчав распространенный миф о бессоннице.

"Попытки отоспаться на следующий день или в выходные не способны устранить вред, нанесенный здоровью из-за нехватки сна", – говорит Викс.

Он подчеркнул, что дефицит сна негативно сказывается на всех органах и системах организма. Среди последствий хронической бессонницы нейрофизиолог назвал ухудшение когнитивных функций, перепады настроения, снижение продуктивности, ослабление иммунитета, преждевременное старение, а также повышенный риск развития гипертонии, диабета и ожирения.

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