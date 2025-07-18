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Советы

Три знака зодиака, которым повезет пережить ретроградный Меркурий

Меркурий, несчастье, три знака, астрология, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 16:59 Фото: pexels
Первый ретроградный Меркурий закончился весной. Второй продлится с 18 июля по 11 августа. Считается, что в это время многих преследуют горе и несчастья. Однако Раков, Скорпионов и Рыб на этот раз все проблемы обойдут стороной, сообщает Zakon.kz.

Рак

Ничто и никто не сможет нарушить духовное равновесие этого знака. Отличное время, чтобы заняться медитацией, йогой, рукоделием или кемпингом. Кроме того, нужно внимательно прислушаться к внутреннему голосу и не игнорироввать намеки свыше.

Скорпион

Этому знаку покровительствуют сразу две планеты – Марс и Плутон. Первый обеспечивает поток жизненной энергии и страсть, а второй – восстановление, развитие и стремления. Вместе они уберегут от бед, придав сил, бодрости и уверенности в себе. Если же нечто плохое все же случится, этот знак с легкостью встанет на ноги и продолжит путь.

Рыбы

Нептун окружит вас заботой близких, подарит вдохновение на творческие проекты и раскроет воображение. Смело предлагайте креативные идеи начальству, возьмитесь за новое хобби или устройте ремонт. Как отмечено в публикации издания Клопс.Ru, любые изменения в течение ближайших трех с половиной недель только приветствуются.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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