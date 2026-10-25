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Советы

Врач-невролог ошеломила заявлением о правильном сне

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 00:13 Фото: magnific
Врач-невролог и сомнолог Анна Суша рассказала, как качество сна и грамотный отдых влияют на эмоциональное состояние и уровень энергии человека, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с "Лентой.ру" 25 октября 2026 года она отметила, что хронический недосып напрямую бьет по эмпатии и оптимизму.

"Забудьте про жесткое ограничение "восемь часов". Потребность индивидуальна: кому-то хватает семи, а кому-то нужны все девять часов сна. Главное правило – регулярность. Ложитесь и вставайте в одно и то же время даже в выходные. Это помогает циркадным ритмам не сбиваться и делает сон глубже", – посоветовала Суша.

Для правильного пробуждения эксперт советует сразу открывать шторы или выходить на балкон. Естественный свет останавливает выработку мелатонина и запускает синтез гормонов радости – серотонина и дофамина. В темное время суток альтернативой может стать световой будильник.

Особое внимание сомнолог уделяет вечерним привычкам. Синий свет гаджетов обманывает мозг, поэтому за час до сна телефон лучше отложить. Вместо скроллинга ленты специалист рекомендует почитать бумажную книгу,принять теплый душ или сделать легкую растяжку.

Кроме того, Анна Суша подчеркивает, что к отдыху стоит подходить осознанно.

"Сон – это не трата времени, а главная инвестиция в ваше эмоциональное здоровье. Здоровый сон буквально меняет химию мозга, делая нас устойчивее к негативным событиям дня. Выспавшийся мозг лучше справляется со стрессом и замечает больше поводов для улыбки. Начните с малого: сегодня ложитесь на 30 минут раньше и оставьте телефон в другой комнате. Ваш организм скажет вам спасибо", – добавила Суша.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее эксперт рассказал, что качественный сон и полноценный отдых могут продлить жизнь человека почти на пять лет.

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Канат Болысбек
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