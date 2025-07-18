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Советы

От чего зависят телевизионные предпочтения собак

собаки, интересное, тв, ученые, исследования, предпочтения, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 19:05 Фото: pexels
Некоторые собаки обожают смотреть телевизор, но то, какие именно программы они предпочитают и как на них реагируют, зависит не от породы, возраста, пола или интеллектуальных способностей, а от характера каждой конкретной собаки, сообщает Zakon.kz.

В этом уверены исследователи из Обернского университета (США). К такому мнению они пришли после исследования.

Как пояснил ведущий автор исследования Джеффри Кац, до появления современных светодиодных телеэкранов с высоким разрешением собакам было сложно смотреть телевизор.

Дело в том, что природа наделила собак дихроматическим цветовым зрением – в их глазах есть всего два типа цветочувствительных колбочек, в то время как у людей их три.

Кроме того, у них более высокий, чем у людей, показатель частоты слияния мельканий, который определяет, как быстро должны мелькать изображения, чтобы восприниматься как непрерывное видео.

Чтобы выяснить, как собаки воспринимают телевидение, ученые провели онлайн-опрос, в котором приняли участие 453 владельца собак. Помимо других вопросов о питомцах и их характере, людей спрашивали, смотрят ли их собаки телевизор, и если да, то какие программы предпочитают и как на них реагируют – лают, виляют хвостом, преследуют изображение или рычат на него.

В итоге оказалось, что чаще всего собакам нравятся программы и фильмы с участием животных, особенно других собак.

При этом для реакции собак на происходящее на экране не имеют значения ни порода, ни возраст, ни пол, или другие факторы, она зависит исключительно от темперамента – чем собака более энергична и возбудима, тем внимательнее она следит за движущимися объектами на экране и тем активнее реагирует на них.

Причем многие лохматые телезрители демонстрируют одинаковый тип поведения – они стремятся заглянуть за экран, чтобы увидеть, куда "ушел" объект, за которым они следили.

В то же время, если собака отличается повышенной тревожностью, то телевизор не идет ей на пользу – она негативно реагирует на резкие звуки, включая трель дверного звонка и звук открывания двери.

Поэтому, как отмечено в публикации издания "Вокруг света", прежде чем включать собаке телевизор, хозяевам стоит принять во внимание ее характер и темперамент, то, как она реагирует на разные типы телепрограмм и разные раздражители.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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