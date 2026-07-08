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Советы

Самые красивые породы маленьких собак

пудель, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 12:42 Фото: wikimedia
Маленькие собаки являются отличным вариантом для дома. При этом они обладают милой внешностью. Но дело не только в ней. Некоторые маленькие породы собак мало линяют, что делает их идеальными для людей с аллергией, а кто-то обладает жизнерадостным характером, сообщает Zakon.kz.

Чтобы помочь определиться с выбором, эксперты собрали семь самых красивых маленьких пород собак, которых невозможно не полюбить. Эти миниатюрные породы прекрасны как внешне, так и внутренне.

Бишон фризе

бишон фризе, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 12:42

Фото: wikimedia

Бишон фризе считается одной из самых красивых маленьких пород собак. Самое приятное, что их шерсть мало линяет и имеет забавную, похожую на облако текстуру, которую можно укладывать как угодно. Но у этого миниатюрного щенка есть и характер, который люди любят, пишет Paradepets.

Эта порода известна своей жизнерадостностью, игривостью, способностью к адаптации и привязанностью. Они любят находиться в окружении людей и становятся постоянными компаньонами.

Мальтийская болонка

мальтийская болонка, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 12:42

Фото: wikimedia

У мальтийской болонки белая, струящаяся шерсть, которую можно укладывать как угодно. Они выглядят как игрушечные.

Мальтийские болонки могут быть гораздо энергичнее, чем предполагает их хрупкая внешность. Они обычно ласковые, игривые и очень привязаны к своим хозяевам.

Мальтийские болонки лучше всего реагируют на позитивную дрессировку, основанную на поощрении.

Гаванский бишон (болонка)

гаванская болонка, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 12:42

Фото: wikimedia

Еще одна прекрасная маленькая порода собак, которая привлечет всеобщее внимание. Эти крошечные щенки родом из Кубы, но завоевали популярность далеко за пределами острова. Их шелковистая шерсть может быть коротко подстрижена или отращена до длинных размеров.

Эта болонка, несомненно, красива, но многих особенно привлекает характер этой породы. Они дружелюбны, умны и стремятся угодить, хорошо поддаются дрессировке и любят учиться новым трюкам.

Померанский шпиц

померанский шпиц, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 12:42

Фото: wikimedia

Эта порода обладает пышной, пушистой шерстью и улыбчивой мордочкой, всегда готовой к фотосессии. Они также известны своим щенячьим видом, который сохраняется и во взрослом возрасте, что делает их одной из самых популярных пород маленьких собак.

Этот щенок не уступает и в плане характера. Померанские шпицы – умные, смелые и полные индивидуальности. Они часто ведут себя как гораздо более крупные собаки.

Эксперты отмечают, что ранняя социализация особенно важна для померанских шпицев. Если им позволяют лаять на всех подряд или носят повсюду, не приучив к самостоятельности на земле, их уверенность может перерасти в реактивность.

Японский шпиц

японский шпиц, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 12:42

Фото: wikimedia

Японского шпица трудно не заметить благодаря его пушистой белой шерсти. У этой очаровательной породы хвост, закручивающийся над спиной, а также характерная " улыбка " на мордочке.

Не стоит забывать и о завидном характере японского шпица. Он любящий, преданный и жизнерадостный. Умные и стремящиеся угодить, эти очаровательные маленькие собачки любят проводить время со своей семьей и учиться новым трюкам.

Лхаса Апсо

лхаса олсо, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 12:42

Фото: wikimedia

У этих милых собак ниспадающая шелковистая и мягкая шерсть. Они были выведены как сторожевые собаки в монастырях и любят предупреждать своих родных лаем. Так что, если вы хотите маленькую сторожевую собачку, которая к тому же очаровательна, рассмотрите эту породу.

Порода также легко поддается дрессировке и формирует глубокие, прочные связи со своими хозяевами.

Кавалер-кинг-чарльз спаниель

спаниель, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 12:42

Фото: wikimedia

Одна из самых красивых пород маленьких собак. Эти фотогеничные собаки известны своим изящным видом и красивыми мордочками. У них шелковистая шерсть, требующая регулярного ухода, поэтому, если вы решите завести такую ​​собаку, запаситесь хорошей щеткой.

Эти собаки от природы дружелюбные, и они часто хорошо вписываются в семейную жизнь, потому что им нравится быть рядом с людьми. При этом им необходимы режим дня, физические упражнения и дрессировка.

Ранее специалисты назвали идеальные породы собак для пожилых людей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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