#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
529.44
617.06
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
529.44
617.06
6.76
Советы

Гороскоп на 22 июля: повезет в финансах

Гороскоп на 22 июля, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 07:52 Фото: pixabay
Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 22 июля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вы вполне можете стать причиной чьего-то счастья. Что может быть лучшей наградой за прожитый день?

Телец

Сегодня вы будете довольно легко справляться с проблемами, а ведь окружающие не преминут радостно вас ими снабдить. Удачи.

Близнецы

Сегодня должно случиться что-то, чего вы никак не могли ожидать. Постарайтесь выстроить свои планы таким образом, чтобы их можно было безболезненно перекроить.

Рак

Сегодня вам может оказаться непросто собраться с собственными мыслями.

Лев

Сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире.

Дева

Сегодня вам наконец-то представится прекрасная возможность вынести на широкое обозрение результат своего труда. Учтите, что если вы ею не воспользуетесь, то он выползет туда сам.

Весы

Сегодня вам повезет в финансовом отношении и даже крупнее, чем вы могли бы рассчитывать. Но не затевайте долгоиграющих дел, удача мимолетна.

Скорпион

Сегодня вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что может вылиться в перманентную ссору со всеми вместе и с каждым в отдельности. Постарайтесь отнестись к происходящему с долей юмора, это, пожалуй, лучшее средство от плохого настроения.

Стрелец

Подходящий день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли. Или потерять то, что когда-то нашли. В любом случае старайтесь не давать волю эмоциям.

Козерог

Куда бы вы ни шли, от себя вы все равно не убежите. Пришло время сесть и, не торопясь, с холодной головой обдумать давнишнюю проблему. Это занятие настолько утомительно, что, когда вы закончите, найдите пару часов для отдыха.

Водолей

Сегодня вас посетит Муза. Принесет идею. Новую. А уж что вы с ней делать будете – решать только вам.

Рыбы

Если вам кажется, что у вас что-то может не получится, то сегодня этого дела лучше и не начинать. Оно и правда не получится.

Но иногда стоит рискнуть. Ума Турман, например, не верила в свой успех во время съемок "Криминального чтива".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Животные могут погибнуть: зоопарк Алматы обратился к посетителям
Советы
10:22, 21 июля 2025
Животные могут погибнуть: зоопарк Алматы обратился к посетителям
Названы четыре знака зодиака, которые благополучно преодолеют препятствия в июле
Советы
08:20, 21 июля 2025
Названы четыре знака зодиака, которые благополучно преодолеют препятствия в июле
Астрологи назвали знаки зодиака, которые любят рисковать деньгами
Советы
05:59, 21 июля 2025
Астрологи назвали знаки зодиака, которые любят рисковать деньгами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: