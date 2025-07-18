Гороскоп на 18 июля: аккуратнее в выражениях

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 18 июля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Люди сегодня будут принимать ваши слова чересчур близко к сердцу. Посему будьте аккуратнее в выражениях.

Телец

Постарайтесь построить ваш день так, чтобы не предполагалось резких движений, не надрывайтесь. Побалуйте себя чем-нибудь успокаивающе-расслабляющего толка.

Близнецы

Сегодня решение одной давно забытой проблемы всплывет само, по чистой случайности оказавшись у вас в поле зрения. Не замедлите им воспользоваться.

Рак

Сегодня в вас особенно сильно будет чувство локтя. Вы сможете без проблем влиться в любой коллектив и присоединиться к любого рода деятельности. Однако стать инициатором чего-то самому вам будет сложно.

Лев

Сегодня ваши энергетические ресурсы будут поистине безграничны. Если вы сможете их мобилизовать, вы сможете свернуть парочку гор.

Дева

Сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы.

Весы

Сегодняшним днем вы будете наслаждаться с утра до вечера, смакуя каждое мгновение. Особенно хорош будет вечер, проведенный не в одиночестве.

Скорпион

Сегодня вас ждет некоторое событие, которое может показаться случайностью. Но это далеко не так. Просто вы не заметили его предпосылок.

Стрелец

Прежде чем что-нибудь разрушить сегодня, спроектируйте, что именно вы собираетесь построить на освободившемся месте.

Козерог

Коль скоро вы страдаете от недостатка информации, пользуйтесь своей способностью строить предположения поактивнее. Сегодня вам не помешает некоторая осмотрительность.

Водолей

Сегодня вы вновь обретете несколько ослабшую в последнее время уверенность в себе. Ситуация начнет меняться в лучшую сторону.

Рыбы

Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. Сегодня можете особенно не стесняться, если писаное слово попытается преградить вам дорогу.

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