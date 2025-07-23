Назван продукт, который неминуемо убивает мозг

Что способствует сохранению острого ума в старости, а что приводит к старению, рассказал заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Александр Шмукер, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru эксперт отметил, что диета с достаточным количеством омега-3 (жирная рыба), антиоксидантов (ягоды, шпинат), витаминов группы B (зерновые, яйца) и витамина D замедляет истончение коры мозга и снижает риск деменции. Употребление рыбы, оливкового масла, овощей и орехов снижает риск когнитивных нарушений.

"Наоборот, избыток сахара нарушает инсулиновую сигнализацию в нейронах, а трансжиры (фастфуд, выпечка) ускоряют образование амилоидных бляшек". Александр Шмукер

По его словам, сохранять мозг нужно начинать в более молодом возрасте – до 40-50 лет.

"Исследования подтверждают, что в этом возрасте нейропластичность еще позволяет создать значительный "когнитивный резерв", компенсирующий возрастные изменения. Для тех, кто старше, прогресс также возможен, но требует больше времени". Александр Шмукер

Ссылаясь на исследования, специалист подчеркнул, что изучение иностранного языка отдаляет развитие болезни Альцгеймера, а у музыкантов риск деменции ниже, чем у тех, кто не играет на музыкальных инструментах. Регулярное чтение сложных текстов улучшает рабочую память и концентрацию, так как требует удержания в уме множества деталей и связей. Регулярная умственная работа способствует созданию "когнитивного резерва".

"При этом кроссворды и стандартные головоломки менее эффективны, чем освоение принципиально новых навыков (например, игра на инструменте или новый язык)". Александр Шмукер

Вместе с тем он отметил, что улучшают кровоснабжение мозга и стимулируют выработку нейротрофического фактора, необходимого для роста нейронов, ходьба, плавание или велосипед.

"Однако избыток "кардио" нежелателен, так как вызывает окислительный стресс в нейронах. Умеренные нагрузки с использованием упражнений с отягощениями также снижают риск когнитивных нарушений за счет улучшения метаболизма глюкозы и уменьшения воспаления. Танцы улучшают связи между мозжечком и корой, что важно для профилактики "возрастной атаксии". Александр Шмукер

Эксперт добавил, что семья – мощный "нейропротектор". Поддержка семьи повышает психологическое благополучие, снижает стресс и стимулирует умственную активность, замедляя снижение когнитивных функций. Социальное взаимодействие, включая общение с друзьями, также снижает риск деменции.

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