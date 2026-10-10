Врач назвал простые продукты, которые улучшают работу мозга

Испанский психиатр рассказал, что определенные продукты способны улучшить общее самочувствие и нормализовать работу мозга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Infobae, психиатр Хавьер Кинтеро указывает, что для хорошей работы мозга особо важны четыре витамина. Это В6, В9, В12 и D.

Витамин В6 влияет на настроение и мотивацию, поскольку участвует в выработке серотонина и дофамина. При его нехватке появляются раздражительность, спутанность сознания и перепады настроения. Он содержится в индейке, лососе, нуте, бананах и фисташках.

Витамин В9 необходим для образования и обновления клеток. Он также участвует в работе мозга и центральной нервной системы. При его недостатке у человека может появляться утомляемость, нарушение концентрации и внимание, а также раздражительность. Он содержится в зеленых листовых овощах, чечевице, спарже и авокадо.

Витамин В12 необходим для образования клеток крови и поддержки нервной системы. Его дефицит может вызывать усталость, проблемы с памятью, неврологические нарушения. Высокое содержания витамина наблюдается в морепродуктах, говядине, сыре и молоке.

Витамин D участвует в различных процессах организма и поддерживает нормальную работу нервной системы. Организм его вырабатывает под воздействием солнца, но если в организме не хватает витамина, то у человека частые простуды, боли в суставах. Получить необходимый витамин можно из жирной рыбы.

Эксперт указывает, что все четыре витамина содержатся в яйцах. По его мнению, сбалансированное питание помогает насыщать организм необходимыми для него органическими веществами.

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Но стоит быть внимательными, ведь переизбыток витаминов также негативно сказывается на организме. Эндокринолог рассказала, к чему может привести бесконтрольный прием витамина D в больших дозах.