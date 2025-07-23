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Советы

Семь веских причин для увеличения потребления воды

советы, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 21:25 Фото: pixabay
Онколог Владимир Ивашков перечислил семь веских причин, по которым стоит увеличить потребление воды, сообщает Zakon.kz.

В Telegram специалист отметил, что вода увеличивает количество энергии, а из-за обезвоживания организма может возникнуть усталость.

"Вода ускоряет обмен веществ и снижает аппетит. Выпивайте один стакан перед едой. Так вы съедите меньше", – посоветовал Ивашков.

По его словам, вода также помогает бороться со стрессом, поддерживает мышцы и суставы, способствует омоложению кожи. К тому же она положительно сказывается на работе кишечника, в том числе снижает риск запоров. Наконец, вода защищает почки от образования камней, заключил Ивашков.

Ранее был назван продукт, который неминуемо убивает мозг.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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