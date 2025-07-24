Гороскоп на 24 июля: день исполнения мечты

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 24 июля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня лучше действовать сообща. Одному столько не провернуть.

Телец

Сегодняшний день может стать днем воплощения вашей мечты в реальность. Небольшой такой мечты, скромной. Не стоит ждать от судьбы слишком уж многого.

Близнецы

Не принимайте все так близко к сердцу. Проблемы, которые вы склонны считать своими, таковыми не являются. Их можно с чистой совестью переложить на чужие плечи.

Рак

Сегодня все будет не таким, как кажется. Если вы будете пребывать в уверенности, что понимаете ситуацию и даже можете предсказать чьи-то действия, это можно считать вернейшим признаком того, что вам ничего на самом деле не известно.

Лев

Вдохновение – серьезная сила, но перебор в этом аспекте приведет к пробуксовке. Погодите воплощать в жизнь все идеи сразу, сколь бы хороши они ни были, и передохните немного.

Дева

Вы, возможно, начнете день с рассмотрения выгодных предложений, связанных с карьерой. Если попадется что-то, заслуживающее серьезного рассмотрения, – решайтесь смело, ваш выбор обещает быть удачным.

Весы

Сегодня вы не будете испытывать необходимости лазать за словом в карман. Это даже может вам навредить, постарайтесь хоть немного ограничивать бурю своего остроумия.

Скорпион

Сегодня вам, возможно, придется встать на защиту силы, которая неизмеримо больше вас.

Стрелец

Самой тяжкой задачей на сегодняшний день, возможно, окажется подъем с постели. Тщетные попытки подавить отчаянную зевоту будут раздражать вас и веселить окружающих до вечера. Других проблем не предвидится.

Козерог

Сегодня у вас будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого. Тщательно отшлифованный результат вашего труда будет оценен куда выше, чем нечто, сляпанное на скорую руку.

Водолей

Сегодня постарайтесь повнимательнее отнестись к тому, правильно ли вас понимает собеседник. Велика вероятность возникновения сложных ситуаций в результате недостаточно ясного изложения вами мысли.

Рыбы

Сегодня возможно возникновение новых связей, некоторые из которых останутся полезными, некоторые – станут дружескими. Покажите себя с наилучшей стороны.

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