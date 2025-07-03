Насекомые, яд которых может убить: кто в группе риска и что делать
Врач обратила внимание на то, что аллергия на укусы насекомых обусловлена генетической предрасположенностью.
"Жалящие насекомые, шмели, пчелы и осы выделяют яд, который может стать причиной инсектной аллергии, то есть аллергии на укусы жалящих насекомых. Она аналогична по механизму действия с лекарственной аллергией, поэтому очень опасна".Надежда Логина
Так, как отмечено в публикации издания "АиФ", при укусе пчелы, осы или шмеля возникают системные аллергические реакции анафилактического типа в виде шока или отека Квинке.
Если их не купировать, то возможен летальный исход.
Стоит подчеркнуть, что инсектная аллергия – это единственный вид аллергии, которая не лечится.
"Можно только купировать приступ с помощью специальных препаратов", – добавила эксперт.
К примеру, аллергикам во время пребывания за городом нужно иметь набор противоаллергических средств, включая в том числе не просто антигистаминные препараты, но и препараты кортикостероидные в виде инъекции.
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