Насекомые, яд которых может убить: кто в группе риска и что делать

Пчелы, шмели и осы могут стать смертельной угрозой для тех, у кого есть аллергия на яд этих насекомых. Аллерголог Надежда Логина подсказала, как защититься от смертельной опасности, сообщает Zakon.kz.

Врач обратила внимание на то, что аллергия на укусы насекомых обусловлена генетической предрасположенностью.

"Жалящие насекомые, шмели, пчелы и осы выделяют яд, который может стать причиной инсектной аллергии, то есть аллергии на укусы жалящих насекомых. Она аналогична по механизму действия с лекарственной аллергией, поэтому очень опасна". Надежда Логина

Так, как отмечено в публикации издания "АиФ", при укусе пчелы, осы или шмеля возникают системные аллергические реакции анафилактического типа в виде шока или отека Квинке.

Если их не купировать, то возможен летальный исход.

Стоит подчеркнуть, что инсектная аллергия – это единственный вид аллергии, которая не лечится.

"Можно только купировать приступ с помощью специальных препаратов", – добавила эксперт.

К примеру, аллергикам во время пребывания за городом нужно иметь набор противоаллергических средств, включая в том числе не просто антигистаминные препараты, но и препараты кортикостероидные в виде инъекции.

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