"От важного к второстепенному": советы Василисы Володиной на 2 июня

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чем лучше заняться сегодня, 2 июня 2025 года, чтобы избежать негатива, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, с раннего утра и на весь день Луна не в ладах с Солнцем, а мы с окружением.

"Ссоры по пустякам и обиды – обычное дело, внутреннего согласия нет как нет. Там, где надо проявить настойчивость и решительность, пасуем. А где проще уступить, проявляем завидное упрямство. Самое время осознать свои беспокойства, сомнения и переключиться на конструктивное решение текущих задач от важного к второстепенному, мыслить позитивно, уделить внимание творческой части своих дел, а в свободные минуты заняться любимым хобби или провести время с детьми", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале в понедельник.

Ранее астрологи назвали самых щедрых мужчин по знаку зодиака, а также перечислили тех, кто скрывает страсть под маской скромности.