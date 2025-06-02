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Советы

"От важного к второстепенному": советы Василисы Володиной на 2 июня

Василиса Володина, 2 июня, советы, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 11:56 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чем лучше заняться сегодня, 2 июня 2025 года, чтобы избежать негатива, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, с раннего утра и на весь день Луна не в ладах с Солнцем, а мы с окружением.

"Ссоры по пустякам и обиды – обычное дело, внутреннего согласия нет как нет. Там, где надо проявить настойчивость и решительность, пасуем. А где проще уступить, проявляем завидное упрямство. Самое время осознать свои беспокойства, сомнения и переключиться на конструктивное решение текущих задач от важного к второстепенному, мыслить позитивно, уделить внимание творческой части своих дел, а в свободные минуты заняться любимым хобби или провести время с детьми", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале в понедельник.

Ранее астрологи назвали самых щедрых мужчин по знаку зодиака, а также перечислили тех, кто скрывает страсть под маской скромности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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