Резко захотелось сладкого: как понять, что вы заедаете стресс

Во время стресса многих тянет к сладкой и жирной пище, даже если настоящего голода нет. Психотерапевт объяснила, почему организм выбирает еду вместо воды или других способов снять напряжение, сообщает Zakon.kz.

Желание внезапно съесть сладкое или другую калорийную пищу не всегда означает, что организм действительно голоден. Психотерапевт Ирина Крашкина рассказала порталу "Доктор Питер", по каким признакам можно распознать эмоциональное переедание и почему во время стресса особенно сильно тянет к еде.

Как объясняет специалист, обычный физиологический голод появляется постепенно. Человеку подходит практически любая еда, он способен спокойно подождать 15-20 минут, а после приема пищи чувствует сытость и удовлетворение.

Эмоциональный голод проявляется иначе. Желание поесть возникает резко, нередко на фоне тревоги, усталости или другого внутреннего напряжения. При этом человеку обычно хочется не просто еды, а чего-то конкретного – чаще сладкого, жирного или другой высококалорийной пищи.

Еще одним признаком эмоционального переедания Крашкина называет состояние после еды. В отличие от физиологического голода, перекус может не приносить полноценного удовлетворения. Вместо этого человек способен испытывать тяжесть или чувство вины.

По словам психотерапевта, такая реакция связана одновременно с физиологическими и психологическими механизмами. Во время стресса организм переходит в режим тревоги, повышается уровень адреналина и кортизола, а аппетит может усиливаться. Особенно привлекательными становятся продукты с большим количеством сахара и жира.

Как отмечает специалист, вкусная калорийная пища воздействует на систему вознаграждения мозга и способна временно улучшать эмоциональное состояние. Если подобная ситуация повторяется, мозг постепенно запоминает последовательность "плохо – поел – стало легче". В результате желание поесть может превращаться в автоматическую реакцию на стресс.

При хроническом стрессе проблема способна усиливаться. Крашкина отмечает, что кортизол связан с регуляцией аппетита и гормонов голода и насыщения. Поэтому желание съесть что-нибудь вкусное иногда сохраняется даже после полноценного приема пищи.

Чтобы справиться с эмоциональным перееданием, психотерапевт советует не вводить жесткий запрет на сладкое, а научиться замечать момент возникновения такого желания. Перед незапланированным перекусом специалист рекомендует спросить себя, действительно ли организм голоден или еда нужна для эмоционального успокоения.

Альтернативой могут стать короткая прогулка, дыхательные упражнения, растяжка, музыка или разговор с близким человеком. Также Крашкина рекомендует соблюдать режим питания и сна, чтобы обычный физический голод не накладывался на стресс.

Если эмоциональное переедание становится регулярным и неконтролируемым, специалист советует работать уже с причиной стресса и при необходимости обратиться за профессиональной помощью.

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