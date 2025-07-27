Названы два знака зодиака, которые могут получить сообщение от бывшего в августе

Пока одни представители гороскопа с азартом ищут новые знакомства, другие сталкиваются с отголосками прошлого: неожиданное сообщение в мессенджере или ностальгическая строчка в соцсетях может пробудить старые эмоции, сообщает Zakon.kz.

Как прогнозируют астрологи Mixnews, знакомые чувства могут вспыхнуть с новой силой, а случайное "привет" от бывшего – вскружить голову мечтами о том, что было. Вот два знака зодиака, которые особенно почувствуют этот вихрь прошлого:

Рак

В августе Раки окажутся во власти эмоций – ретроградный Меркурий разбередит сердце, вытаскивая на свет воспоминания о былых романах. Особенно тех, что оставили след. С 7 по 14 августа вероятность получить весточку от бывшего партнера будет на пике. Не спешите бросаться в омут прошлого. Звезды советуют Ракам прислушаться к себе. Честный разговор может стать освобождением, но возвращаться к старым сценариям стоит с осторожностью.

Лев

Львы, с их врожденной харизмой, почувствуют ретроградный Меркурий иначе. В конце августа, возможно, ближе к дню рождения, ждите неожиданного: сообщение от старого знакомого или даже предложение встретиться. Это не просто ностальгия – скорее, повод задаться вопросом: "Почему сейчас?" Гордость Льва может всколыхнуться, но звезды призывают не торопиться с выводами. Это шанс переосмыслить прошлое, поставить точку в давней истории или, возможно, разглядеть в ней что-то новое.

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