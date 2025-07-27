Интерес к магии может говорить о расстройстве личности – врачи

Повышенный интерес к магическому и сверхъестественному может входить в состав симптомокомплекса при изотопическом расстройстве личности, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал психиатр Сергей Тарасов.

"Сама по себе вера в сверхъестественное, нумерологию или астрологию не является признаком шизотипического расстройства личности. Такие убеждения могут быть частью культуры, семейных традиций, личного мировоззрения или просто способом справляться с неопределенностью", – отметил доктор.

Но вот повышенный интерес к магическому, по его словам, действительно может входить в состав симптомокомплекса при шизотипическом расстройстве личности.

Врач отметил, что для постановки диагноза "шизотипическое расстройство личности" необходим целый комплекс симптомов:

стойкое магическое мышление, не поддающееся критике (например, убежденность в телекинезе или сверхъестественном контроле над событиями);

выраженная социальная отчужденность (человеку трудно устанавливать близкие отношения, он изолирован, эмоционально отстранен);

странности речи, поведения и внешнего вида, которые выбиваются из социального контекста и затрудняют коммуникацию.

"Шизотипическое расстройство действительно входит в так называемые заболевания шизофренического спектра, и при неблагоприятных условиях – наследственной отягощенности, употреблении психоактивных веществ, тяжелых стрессах – может перерасти в психоз. Но это не происходит автоматически: речь идет лишь о возможности, а не о закономерности", – пояснил специалист.

Тарасов подчеркнул. что многие люди с особенностями шизотипического склада остаются стабильными, адаптированными и в течение всей жизни не переходят в более тяжелые состояния. Поэтому спешить с ярлыками не стоит.

"Даже странное поведение или эксцентричные убеждения не являются основанием для диагноза, если нет выраженных потерь в социальной и когнитивной сфере", – поянил врач.

Однако, если к магическому мышлению добавляется нарастающая изоляция, подозрительность, снижение способности к обучению или работе, стоит обратиться к психиатру.

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