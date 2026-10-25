Астрологи рассказали, кому из знаков зодиака скоро улыбнется удача

Астрологи назвали три знака зодиака, для которых 26 октября 2026 года станет началом мощного и судьбоносного периода. В этот день напряженный квадрат Солнца и Плутона откроет перед ними уникальные возможности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, редкий астрологический транзит напоминает главный закон успеха: прогресса и личной силы невозможно достичь без усилий и внутренней работы.

Скорпион

Скорпионам не привыкать к упорному труду. Вы любите, когда успех заслужен честно, поэтому легкие победы не приносят вам истинного удовлетворения.

Напряженный квадрат Солнца и Плутона в понедельник даст вам мощный импульс. Вы сразу поймете, что впереди предстоит борьба, но это лишь разжжет ваш азарт. Преодоление трудностей принесет вам долгожданное ощущение триумфа и глубокое уважение к самому себе.

Дева

Девы четко осознают происходящее в своей жизни и готовятся ухватиться за редкий шанс. Этот период поможет вам вырваться из застоя и подняться на совершенно новый уровень.

Влияние Плутона и Солнца подарит вам прилив сил и готовность принимать подсказки судьбы. Очно оценив препятствия как решаемые задачи, вы проявите гибкость, преодолеете любые барьеры и уверенно займете лидирующие позиции.

Водолей

Водолеи стоят на пороге грандиозных жизненных перемен. Пережитые ранее ошибки вернутся в ваше сознание в этот день не для сожалений, а в качестве важного и ценного урока.

Квадрат Солнца и Плутона напомнит вам, что начать все с чистого листа никогда не поздно. Извлекши пользу из прошлого опыта, вы шагнете в новую эру с открытым сердцем и мощным зарядом энергии.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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