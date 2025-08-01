Известный астролог назвала знаки зодиака, которым сказочно начнет везти уже с 1 августа

Известный астролог Тамара Глоба озвучила свежий прогноз, в котором назвала два знака зодиака, которым с 1 августа 2025 года особенно благоволят звезды, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, представителей этих знаков ожидает период благоприятных перемен, роста и вдохновения, пишет Говорит Уфа.

Весы: время исполнять желания

С началом августа у Весов откроется полоса удачи. Глоба советует не откладывать мечты – Вселенная готова идти навстречу. Этот период обещает гармонию и успех сразу в нескольких сферах: в любви, карьере, обучении и финансах. Возможны неожиданные денежные поступления, удачные инвестиции и даже запуск собственного проекта. Главное – проявить решимость и не бояться действовать. Верьте в себя, и удача не заставит себя ждать.

Дева: счастье в любви и рост в профессии

Для Дев август начнется с позитивных сдвигов, особенно в личной жизни. Те, кто в отношениях, ощутят укрепление связи с партнером, а одиноких ждет долгожданная встреча. Параллельно откроются перспективы на профессиональном поприще – в жизни может появиться человек, способный направить, подсказать и поддержать. Это хорошее время для постановки амбициозных целей и их реализации. Звезды благоволят: важно не упустить момент.

А ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые могут увести невесту прямо на свадьбе.

