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Психолог объяснил, почему не стоит дружить с начальником

Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 16:26 Фото: freepik
Дружеские отношения между руководителем и подчиненным чаще всего обречены на провал, поскольку они нарушают баланс служебной субординации и личного равенства, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью НСН рассказал социальный психолог Алексей Рощин.

Он отметил, что поддерживать дружбу с человеком, от которого зависит карьерное будущее, крайне трудно. Это требует больших усилий с обеих сторон, и даже при искреннем стремлении к сближению служебные и личные интересы рано или поздно вступают в конфликт.

"Руководитель вынужден требовать от сотрудника выполнения рабочих задач, даже если тому это не по душе. При этом в дружбе подобные ситуации воспринимаются иначе – как право не согласиться, отказаться или поступить по-своему. В результате стороны начинают осознавать, что их отношения не столь равноправны, как им казалось, и иллюзия дружбы рушится", – пояснил психолог.

Рощин предупреждает, что и самим руководителям не стоит чрезмерно сближаться с коллективом. По мнению специалиста, служебные связи по своей сути противоречат идее настоящей дружбы, и чем ближе начальник становится к подчиненному, тем выше вероятность будущего разочарования.

"Разумный руководитель не стремится стать "своим парнем" среди сотрудников, поскольку понимает, что в один момент корпоративные интересы неизбежно возьмут верх и хотя некоторые управленцы уверены, что дружеская атмосфера в команде повышает лояльность и продуктивность, такая стратегия работает лишь на начальном этапе", – отметил эксперт.

Рощин добавил, что как только возникает ситуация, когда начальник отказывает "другу" в премии или привилегии, ссылаясь на интересы компании, это вызывает обиду и снижает мотивацию. В итоге подчиненный начинает работать формально, чувствуя себя обманутым.

Ранее ученые выяснили, что две впервые встретившиеся дамы способны в считаные минуты определить, смогут ли они найти контакт между собой. Причем, руководствуясь обонянием.

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Андрей Дюсупов
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