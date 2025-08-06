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Советы

Собака для всей семьи: кого выбрать в компаньоны и друзья

Лабрадор, собаки, друзья, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 11:29 Фото: pexels
Эксперты собрали топ-5 пород крупных и декоративных собак, готовых всегда и во всем поддерживать хозяина, сообщает Zakon.kz.

Лабрадор

Лабрадор – одна из лучших пород для семьи, в том числе и с детьми. Это дружелюбные и добрые собаки, которые легко уживаются со всеми. Лабрадоры очень преданные и общительные, им важно участвовать во всех семейных мероприятиях. Единственный, кому скорее не подойдет собака этой породы, – занятой человек, который редко бывает дома. Люди, у которых живет лабрадор, должны быть легкими на подъем: этой собаке нужно общаться с хозяевами, она постоянно будет рядом с ними.

Немецкая овчарка

Уравновешенность и спокойный темперамент – эти собаки ценятся за удобство дрессировки и умение быстро обучаться. Немецкая овчарка не ревнива: она неизменно предана хозяину, но может легко найти общий язык с другими людьми, что особенно актуально для рабочих представителей породы, которым приходится взаимодействовать с разными тренерами и "напарниками".

Фото: pexels

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели – умные, ласковые и игривые собаки. Они любят своих хозяев и не могут надолго оставаться в одиночестве. Им не свойственна агрессивность. Кавалеры отлично ладят с людьми любого возраста, а также лояльны к другим животным. Такие питомцы подойдут как молодым активным хозяевам, семейным парам с детьми, так и взрослым степенным людям. Важно только то, насколько люди готовы окружить собаку заботой и любовью.

Фото: pexels

Пудель

Пудели очень ласковые и дружелюбные. Они хорошо относятся к животным и не борются с другими питомцами за любовь хозяина. Как отмечено в публикации РБК Life, собаки этой породы бывают как активными "вечными двигателями", так и весьма спокойными. Поэтому выбрать себе пуделя смогут люди с разным характером.

Фото: pexels

Бостонский терьер

Эти собаки игривы и энергичны, легко усваивают команды и охотно проводят время со своим хозяином. Хорошо подходящие для жизни в квартире, бостонские терьеры могут оставаться одни на довольно длительное время. У них будет много энергии, когда владелец вечером вернется домой, но в этом плане им далеко, например, до джек-рассел-терьера. Бостонский терьер с одинаковым удовольствием будет гулять с человеком по магазинам и дремать на диване под звуки телевизора. Нужна обязательно дрессировка.

Фото: pexels

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, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 11:29
Какая собака подходит для квартиры

Ранее мы рассказывали, что некоторые собаки обожают смотреть телевизор, но то, какие именно программы они предпочитают и как на них реагируют, зависит не от породы, возраста, пола или интеллектуальных способностей, а от характера каждой конкретной собаки.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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