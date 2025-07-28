Какая собака подходит для квартиры

Не каждый может позволить завести себе крупногабаритного питомца. Поэтому эксперты составили топ-3 пород, которые хорошо адаптируются к жизни в квартирах, сообщает Zakon.kz.

Вельш-корги-пемброк

Вельш-корги-пемброк – идеальный спутник для городских жителей. Это уравновешенный, дружелюбный и нетребовательный в уходе питомец. Пес не нуждается в стрижке, тримминге и теплых комбинезонах. Хозяевам можно не переживать, что питомец будет грызть мебель и портить обои. Другое достоинство породы – ненавязчивость. Единственное слабое место таких собак – это безграничная любовь к еде. Корги, как отмечено в публикации РБК Life, могут стать отличными собаками для новичков благодаря своему ласковому характеру, уму и небольшому размеру.

Бостон-терьер

Порода собак бостон-терьер, называемая "американским джентльменом", – компактная и энергичная собака-компаньон родом из США. Бостон-терьеры отличаются дружелюбным и умным характером. Порода идеально подходит для содержания в квартире благодаря компактному размеру и умеренной потребности в физической активности. Бостон-терьер легко адаптируется, что делает его идеальным для городской жизни. Несмотря на свою сильную привязанность к человеку, бостонские терьеры спокойно переносят периоды одиночества, не проявляют агрессии и не устраивают беспорядка в доме.

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Бишон-фризе

Бишон-фризе – очень милый и веселый компаньон для любого владельца, независимо от места проживания. Они небольшие и не так нуждаются в больших пространствах, как некоторые другие породы, зато невероятно дружелюбны практически ко всем. Это отличная порода для маленькой квартиры при условии, что ее выгуливают и дают время выплеснуть энергию. Несмотря на короткие лапки, бишоны любят побегать и могут делать это быстро и долго. Питомец может начать портить мебель и вещи, только если игнорировать необходимость прогулок с ним и упустить важный этап воспитания в первые месяцы жизни.

Фото: pixabay

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