Советы

Какие слова могут продлить жизнь кошке, рассказал ветврач

животные, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 11:42 Фото: pixabay
Поглаживания и ласковые слова помогут сделать кошек счастливее и тем самым продлить им жизнь, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью "Москве 24" рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Он пояснил, что кошки неплохо улавливают человеческую интонацию. Поэтому, если хочется животное за что-то поругать, стоит делать это низким и недовольным голосом.

"При этом слова не важны, можно хоть стихи читать. И, наоборот, если мы чем-то довольны, надо обязательно ласковым голосом похвалить питомца, погладить. Тогда он научится понимать, что нам нравится, а что нет", – отметил эксперт.

Специалист также напомнил, что корм кошки должен быть однообразным и простым. Также, по его словам, для этих животных важна чистота, поэтому стоит регулярно чистить лоток и тщательно убирать место, где они любят отдыхать.

Ранее эксперты перечислили семь признаков, которые помогут понять, что у кошки ухудшилось здоровье.

Андрей Дюсупов
