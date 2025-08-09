Какие слова могут продлить жизнь кошке, рассказал ветврач
Поглаживания и ласковые слова помогут сделать кошек счастливее и тем самым продлить им жизнь, сообщает Zakon.kz.
Об этом в интервью "Москве 24" рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Он пояснил, что кошки неплохо улавливают человеческую интонацию. Поэтому, если хочется животное за что-то поругать, стоит делать это низким и недовольным голосом.
"При этом слова не важны, можно хоть стихи читать. И, наоборот, если мы чем-то довольны, надо обязательно ласковым голосом похвалить питомца, погладить. Тогда он научится понимать, что нам нравится, а что нет", – отметил эксперт.
Специалист также напомнил, что корм кошки должен быть однообразным и простым. Также, по его словам, для этих животных важна чистота, поэтому стоит регулярно чистить лоток и тщательно убирать место, где они любят отдыхать.
Ранее эксперты перечислили семь признаков, которые помогут понять, что у кошки ухудшилось здоровье.
