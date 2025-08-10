Как защитить себя от ос на пикнике

Профессор поведенческой экологии из Университетского колледжа Лондона Сейриан Самнер назвала несколько вариантов для защиты себя от ос на пикнике, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Conversation, осы активны с ранней весны и до поздней осени. При установлении теплой погоды эти насекомые могут чаще нападать на людей, проводящих время на свежем воздухе. Жало осы предназначено для самозащиты, но в отличие от пчел они могут использовать его несколько раз подряд.

"При попытке защититься от приближающейся осы многие начинают паниковать и пытаться убежать, однако такие действия ошибочны. Если вы начнете размахивать руками и кричать, то в глазах насекомого вы будете выглядеть, как хищник", – рассказала Самнер.

По словам специалиста, лучшим решением будет остаться неподвижным и свести к минимуму выделение углекислого газа. Для этого нужно избегать глубокого дыхания и держать рот закрытым.

Она также отметила, что на пикники обычно слетаются самки желтых и германских ос (Vespula germanica). Основной задачей насекомых будет поиск пищи для личинок, поэтому для повышения безопасности отдыхающих можно создать для них отдельный "шведский стол". Самнер советует взять тарелку и положить на нее несколько кусочков от всей пищи, потребляемой людьми. Тогда у насекомых снизится мотивация приближаться к основному застолью.





"Если оса хочет сесть на ветчину или другой белковый продукт, значит, в ее колонии полно голодных личинок. Стремление к сахару обозначает, что колония, скорее всего, находится в "сумеречной" фазе жизни, когда окуклившимся личинкам не требуется питание", – заключила специалист.

