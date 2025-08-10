#АЭС в Казахстане
Советы

Как защитить себя от ос на пикнике

как защититься от ос на пикнике, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 22:29 Фото: pixabay
Профессор поведенческой экологии из Университетского колледжа Лондона Сейриан Самнер назвала несколько вариантов для защиты себя от ос на пикнике, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Conversation, осы активны с ранней весны и до поздней осени. При установлении теплой погоды эти насекомые могут чаще нападать на людей, проводящих время на свежем воздухе. Жало осы предназначено для самозащиты, но в отличие от пчел они могут использовать его несколько раз подряд.

"При попытке защититься от приближающейся осы многие начинают паниковать и пытаться убежать, однако такие действия ошибочны. Если вы начнете размахивать руками и кричать, то в глазах насекомого вы будете выглядеть, как хищник", – рассказала Самнер.

По словам специалиста, лучшим решением будет остаться неподвижным и свести к минимуму выделение углекислого газа. Для этого нужно избегать глубокого дыхания и держать рот закрытым.

Она также отметила, что на пикники обычно слетаются самки желтых и германских ос (Vespula germanica). Основной задачей насекомых будет поиск пищи для личинок, поэтому для повышения безопасности отдыхающих можно создать для них отдельный "шведский стол". Самнер советует взять тарелку и положить на нее несколько кусочков от всей пищи, потребляемой людьми. Тогда у насекомых снизится мотивация приближаться к основному застолью.


"Если оса хочет сесть на ветчину или другой белковый продукт, значит, в ее колонии полно голодных личинок. Стремление к сахару обозначает, что колония, скорее всего, находится в "сумеречной" фазе жизни, когда окуклившимся личинкам не требуется питание", – заключила специалист.

Ранее сообщалось, что делать, если проглотил осу.

