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Как достичь идеальной формы за три месяца

Как достичь идеальной формы за три месяца, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 01:55 Фото: pixabay
Российский фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась эффективным методом для достижения идеальной физической формы за три месяца, сообщает Zakon.kz.

В интервью Men Today она рассказала, что стоит включить в тренировки выпады, приседания с выпрыгиванием, планку, боковую планку с поднятием ноги, берпи и приседания "пистолетиком".

Чтобы выполнить последние, необходимо стоять прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела. Приседайте на правой ноге, вытягивая левую вперед, затем медленно встаньте и вернитесь в исходное положение.

Ротач подчеркнула, что занятия должны длиться от 45 до 90 минут. Кроме того, следует ежедневно потреблять не менее 1,2 грамма белка на каждые полкилограмма массы тела.

Ранее ученые рассказали о невероятной пользе одного овоща. Как оказалось, когда-то репа была весьма популярна. Сейчас, к сожалению, по словам диетолога Алтайского краевого онкологического центра Оксаны Галкиной, этот корнеплод незаслуженно забыт.

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