Как достичь идеальной формы за три месяца

Российский фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась эффективным методом для достижения идеальной физической формы за три месяца, сообщает Zakon.kz.

В интервью Men Today она рассказала, что стоит включить в тренировки выпады, приседания с выпрыгиванием, планку, боковую планку с поднятием ноги, берпи и приседания "пистолетиком".

Чтобы выполнить последние, необходимо стоять прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела. Приседайте на правой ноге, вытягивая левую вперед, затем медленно встаньте и вернитесь в исходное положение.

Ротач подчеркнула, что занятия должны длиться от 45 до 90 минут. Кроме того, следует ежедневно потреблять не менее 1,2 грамма белка на каждые полкилограмма массы тела.

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