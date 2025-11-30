#АЭС в Казахстане
Советы

Как сохранять спокойствие в рабочие дни

Психологи советуют несколько раз в день делать короткую "паузу на осознанность". Это простой способ снизить внутреннее напряжение и не дать стрессу накапливаться, сообщает Zakon.kz.

Такой перерыв занимает всего десять–пятнадцать секунд, но заметно помогает нервной системе переключиться в более спокойный режим.

Суть приема в том, чтобы на мгновение остановиться и перевести внимание с задач и мыслей на что-то нейтральное: свое дыхание, звук вокруг или ощущение опоры под ногами. Когда мозг фиксируется на реальном моменте, поток лишних мыслей ослабевает, а эмоциональное напряжение снижается.

Специалисты отмечают, что регулярные микро-паузы действуют лучше, чем редкие длинные перерывы. Они уменьшают раздражительность, помогают удерживать концентрацию и делают реакции более спокойными. Такой простой навык позволяет пройти рабочий день без лишнего переутомления и сохранять ясность даже в загруженные периоды.

Для сбора и структурирования текста использовалась нейросеть.

Материал по теме

Миллиардер Татьяна Ким назвала книги для привлечения успеха

Ранее мы писали про 7 привычек, от которых нужно отказаться, чтобы стать счастливым.

