От арбуза к ожирению: диета, которую лучше забыть

Арбузная монодиета может нанести серьезный вред здоровью. Опасности такого варианта питания назвала Елена Зятенкова, руководитель клиники предикативной и интегративной медицины НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, сообщает Zakon.kz.

Врач подчеркивает, что арбузы, конечно, вкусные и полезные. Но худеть с их помощью точно не стоит. Такой вариант диеты погубит здоровье.

Так, арбуз имеет высокий гликемический индекс (75-78) и содержит 7-8 г сахара на 100 г.

Кроме того, при соблюдении арбузной диеты возникает риск развития инсулинорезистентности (нарушения обмена веществ, при котором клетки организма теряют чувствительность к инсулину).

К тому же, как сказано в Telegram-канале Минздрава, употребление арбуза может создавать нагрузку на почки (опасно при хронической болезни почек, мочекаменной болезни).

Вдобавок из-за недостатка белковой пищи при монодиете нарушается микрофлора кишечника.

И самое главное, после диеты организм компенсирует потери, запасая еще больше жира.

Арбуз – полезный сезонный продукт, но не основа диеты.

"Арбузная диета особенно опасна беременным и кормящим женщинам, сильно возрастает риск отеков и нехватки питательных веществ". Елена Зятенкова

Материал по теме Как распознать опасный арбуз

Санврачи советуют покупать арбузы в официальных торговых точках, где есть санитарные условия и документы на продукцию. При этом арбуз должен быть целым, без повреждений, трещин и вмятин.