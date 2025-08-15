От арбуза к ожирению: диета, которую лучше забыть
Врач подчеркивает, что арбузы, конечно, вкусные и полезные. Но худеть с их помощью точно не стоит. Такой вариант диеты погубит здоровье.
Так, арбуз имеет высокий гликемический индекс (75-78) и содержит 7-8 г сахара на 100 г.
Кроме того, при соблюдении арбузной диеты возникает риск развития инсулинорезистентности (нарушения обмена веществ, при котором клетки организма теряют чувствительность к инсулину).
К тому же, как сказано в Telegram-канале Минздрава, употребление арбуза может создавать нагрузку на почки (опасно при хронической болезни почек, мочекаменной болезни).
Вдобавок из-за недостатка белковой пищи при монодиете нарушается микрофлора кишечника.
И самое главное, после диеты организм компенсирует потери, запасая еще больше жира.
Арбуз – полезный сезонный продукт, но не основа диеты.
"Арбузная диета особенно опасна беременным и кормящим женщинам, сильно возрастает риск отеков и нехватки питательных веществ".Елена Зятенкова
Санврачи советуют покупать арбузы в официальных торговых точках, где есть санитарные условия и документы на продукцию. При этом арбуз должен быть целым, без повреждений, трещин и вмятин.