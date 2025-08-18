Эффект кошачьей мяты: что чувствует кошка и можно ли давать часто

Кошатники знают, что кошачья мята, то есть котовник, может привести питомца в состояние эйфории, опьянить. Безопасно ли такое воздействие на кошек и кому лучше не давать эту траву, рассказала ветеринар Виктория Романовская, сообщает Zakon.kz.

Кошачья мята (котовник, Nepeta cataria) – многолетнее травянистое растение семейства яснотковых. По внешнему виду напоминает мяту, отсюда и название.

Примерно 60% семейства кошачьих испытывают возбуждение после вдыхания аромата котовника и впадают в эйфорию. Животное начинает вести себя очень необычно: расслабленно катается по полу, подставляет пузико для почесывания, трется о ноги, поднимает таз, трясет головой, пускает слюни, ластится. Эффект моментальный, но длится всего 5-15 минут.

Затем питомец постепенно приходит в норму, организм адаптируется к запаху и перестает его воспринимать. Чтобы кошка вновь проявила интерес к мяте, должно пройти несколько часов. Поэтому никакого привыкания, как думают многие, котовник не вызывает. Кошка не будет ходить по дому в его поисках и громко мяукать, требуя мяту обратно. Никакого наркотического эффекта у котовника нет, и передозировки быть не может.

"Кошки могут не только нюхать, но и есть котовник. В этом случае растение действует как седативное. Так что, если вдруг питомец слишком перевозбудился, ведет себя агрессивно или разбаловался, вместо синтетических капель можете дать ему листик мяты. Только перебарщивать с котовником не стоит, несмотря на его безопасность. Особенно если заметили, что кошка под воздействием мяты становится буйной и гиперактивной. Да-да, обратное действие бывает, но редко. Ну и про выработку иммунитета к растению не забывайте: если слишком часто предлагать его кошке, со временем не будет никакого успокаивающего эффекта", – рассказала "Рамблер" ветеринарный врач Виктория Романовская.

Но не все кошки остро реагируют на кошачью мяту, а некоторые не реагируют вообще. Исследования показали, что реакция на кошачью мяту обусловлена генетически. Примерно у 30% кошек нет никакой реакции на кошачью мяту, потому что у них отсутствуют рецепторы, откликающиеся на непеталактон. Именно это активное вещество в котовнике воздействует на нейроны головного мозга и способствует выделению эндорфинов.

Непеталактон имитирует запах феромонов, связанных с половым влечением. Из-за этого кошачья мята не привлекает питомцев, которые перестали испытывать половое влечение, в том числе после стерилизации, – им просто все равно.

Ну и на котят до полового созревания кошачья мята тоже не оказывает эффекта эйфории. Запах растения может быть даже неприятен малышу, поэтому не покупайте котятам игрушки с котовником. Интерес к мяте у питомца может проснуться лишь к 6 месяцам.

Кому кошачья мята противопоказана

Несмотря на безопасность, некоторые побочные действия у растения есть. Слишком большое количество котовника может спровоцировать диарею, рвоту, обильное слюнотечение и вялость. Поэтому давайте мяту в небольших количествах. Также стоит быть осторожными в следующих случаях:

Беременность у кошек. Любое воздействие на организм, ждущий потомство, может привести к выкидышу или навредить плоду.

Половое влечение. Если кошка находится в поиске партнера для спаривания, успокаивать ее мятой не лучшее решение. Питомец может повести себя агрессивно, поскольку возбудится от запаха еще больше.

Слишком сильная восприимчивость к аромату. Есть кошки, которые после контакта с растением становятся буйными и гиперактивными. Поберегите нервную систему животного и откажитесь от котовника.

Проблемы с пищеварением. Употребление листьев внутрь может привести к расстройству желудка. Если заметили, что после поедания мяты у кошки начался понос или рвота, перестаньте давать растение.

Как использовать кошачью мяту с пользой

Котовник не только успокаивает питомца и делает его любвеобильным. Растение может помочь в закреплении навыков и корректировке поведения. Виктория Романовская советует использовать кошачью мяту в следующих случаях:

Например, вам нужно приучить кошку к когтеточке. Покупаете спрей или сушеные листья, обрабатываете обновку питомца.

Когда нужно приучить к лотку, положите высушенные листья рядом с ним.

Чтобы познакомить с лежанкой, высушенные листья можно вшить внутрь или просто попшикайте на нее спреем с котовником.

Если питомец тяжело переносит дорогу, а вам нужно вместе куда-то ехать, положите в переноску игрушку с кошачьей мятой. Она должна его успокоить и уменьшить стресс от поездки.

Чтобы вернуть интерес кошки к старым игрушкам, попшикайте их спреем.

Для пробуждения аппетита при смене корма можно добавить немного измельченных листьев в пищу животного.

Кошачья мята поможет приучить животное к водным процедурам. Если растворить 1 ст. л. котовника в горячей воде и добавить в теплую ванну, у кошки проснется интерес к мытью. Но не обязательно – иногда никакая мята не способна завлечь питомца в воду.

Есть исследования, которые подтверждают, что котовник отпугивает различных насекомых. Поэтому можно использовать растение в качестве репеллента и инсектицида не только для животного, но и для себя.

Но нельзя путать кошачью мяту с обычной. Это две абсолютно разные травы, которые отличаются по составу. Мята содержит ментол, который токсичен для кошек при проглатывании и вдыхании. Так что не пытайтесь подсунуть питомцу обычную мяту вместо котовника. Это может быть просто опасным.

Альтернативой кошачьей мяте считается мататаби, или японская актинидия. Это лиана, которая произрастает в Азии и давно используется в производстве зоотоваров. В отличие от котовника, мататаби воздействует на животных за счет других активных веществ – актинидина и дигидроактинидиолида. Они оказывают схожее, но зачастую более выраженное влияние: кошки начинают активно тереться о предмет, облизывать и грызть его, а затем впадают в состояние спокойного расслабления.

Мататаби часто добавляют в игрушки в виде порошка или используют цельные сушеные палочки, особенно полезные для грызения. Такие изделия не только увлекают животное, но и способствуют естественной очистке зубов, замедляя образование налета. Игрушки с мататаби могут стать спасением для кошек, которым скучна мята, а также для владельцев, стремящихся переключить внимание питомца с проводов, мебели или обуви на безопасный предмет.

