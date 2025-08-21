Гороскоп на 21 августа: удача на вашей стороне

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 21 августа, сообщает Zakon.kz.

Овен

Обращайте побольше внимания на свой внутренний голос. Интуиция нынче подвести не должна.

Телец

Правила игры могут и измениться, и сегодня они с большой степенью вероятности так и сделают. Постарайтесь быть в курсе событий, иначе рискуете сесть в лужу.

Близнецы

Сегодня кому-то экстренно потребуется ваша и именно ваша помощь. Это может занять весь день, но отказываться не стоит, помочь действительно можете только вы.

Рак

Сегодня вам понадобится немалое усилие, чтобы подвигнуть свой организм на активные действия. Однако, подвигнув оный, остановиться уже не сможете, будете активно себя чувствовать до позднего вечера.

Лев

Ограничьте свои действия тем, что вам давно и хорошо известно и что вы в состоянии делать практически на автомате. Необходимость изобретать что-то новое вряд ли доставит вам удовольствие.

Дева

Посмотрите на окружающих и постарайтесь не наделать тех же ошибок, что и они. День этот удачным назвать сложно, стоит потрудиться, чтобы он был нейтральным.

Весы

Сегодня вас будут часто отвлекать, тем не менее не стоит отказываться от планов на этот день. Вы должны успеть сделать все, что наметили.

Скорпион

Вы должны изменить решение, принятое вами на днях. Обстоятельства переменились, теперь вам придется действовать совсем иначе.

Стрелец

К концу дня некоторые вещи могут начать казаться вам весьма странными. Будьте открыты для восприятия нового, его нынче будет предостаточно. И не забудьте поблагодарить того, кто откроет вам глаза на это новое.

Козерог

Сегодня удача пребывает всецело на вашей стороне. Этот день запомнится вам как очень недурной, если, конечно, вы сами не пожелаете его испортить.

Водолей

День лучше всего провести в компании добрых друзей. О таком отдыхе будет приятно вспомнить.

Рыбы

Сегодня вас может буквально утопить в слезах человек, рожденный под водным знаком. Так что знакомых Раков, Рыб и Скорпионов лучше обходить стороной.

