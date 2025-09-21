Гороскоп на 21 сентября: надежды оправдаются

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на 21 сентября, сообщает Zakon.kz.

Овен

День хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды. Существует большая вероятность, что надежды оправдаются.

Телец

Сегодня вам будет трудно рассчитать силу, вы вполне можете что-то поломать. Ситуация может выйти из-под вашего контроля – будьте максимально аккуратны.

Близнецы

Сегодня вы, наконец, увидите свет в конце тоннеля. Только вот захотите ли вылезать из теплого и относительно безопасного, хоть и темного места?

Рак

Вы можете по простоте душевной допустить промах, которому сами бы, возможно, и не придали значения. К сожалению, он весьма плачевным образом скажется на дальнейшем течении событий.

Лев

Сегодня ваша задача – понять, а не изменить ситуацию. Поняв, вы сможете к ней приспособиться, а это обойдется гораздо меньшими усилиями, нежели любая, даже самая минимальная попытка внести коррективы. И, кстати, принесет куда больше пользы.

Дева

Не стоит сегодня пытаться найти смысл жизни, не поможет даже давно назревавшая генеральная уборка. Хотя она, конечно, не помешает.

Весы

Сегодня толк будет лишь от усилий созидательного характера. Поэтому, если вам нравится читать нотации и заниматься прочей подобного рода болтологической деятельностью, этот день удовлетворения вам не принесет.

Скорпион

Ничто не будет стоять между вами и исполнением ваших желаний. Главное из ваших достоинств сегодня – способность посмеяться над собой.

Стрелец

Ситуация, в которой вы находитесь, чревата внезапным изменением обстоятельств, со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Будьте готовы к переменам.

Козерог

Сегодняшний день может оказаться отмеченным состоянием блаженной невменяемости, которая одолеет вас с утра и не отпустит до самого конца дня. В этом есть плюсы – вас никто не сможет побеспокоить.

Водолей

Хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры. Практичность – вот то качество, которое потребуется от вас прежде всего.

Рыбы

Сегодня инициативы будут ожидать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать не будет.

