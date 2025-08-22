#АЭС в Казахстане
Советы

Признаки проблем в интимной совместимости назвала сексолог

совместимость в сексе, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 18:24 Фото: freepik
Американский сексолог утверждает, что сексуальная совместимость – это не только совпадение предпочтений в постели, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию Men’s Health она перечислила ключевые признаки, указывающие на явную несовместимость партнеров в интимной сфере.

Миллер подчеркивает, что главное – это не абсолютное совпадение темпераментов, а способность партнеров справляться с различиями, открыто говорить о сексе, выражать несогласие, но при этом сохранять эмоциональную близость, даже если сексуальные контакты стали происходить реже.

Среди тревожных сигналов она называет ситуацию, когда инициатором близости всегда выступает один и тот же человек, а другой регулярно уклоняется; полное избегание разговоров о сексе; частые ссоры из-за разной потребности в близости; неприязнь одного из партнеров к прикосновениям.

"Стресс, выгорание, гормональные изменения, прием лекарств, усталость от родительских обязанностей или даже невысказанная обида, все это может повлиять на желание", – объясняет Миллер и рекомендует в таких случаях обращаться за помощью к психологу.

По словам специалистки, видимая разница в либидо не всегда означает реальную сексуальную несовместимость.

Ранее мы сообщали, за какими фразами прячутся несерьезные любовники.

Асель Аукешева
Читайте также
Привычки, которые изо дня в день делают нас глупее
Советы
17:21, Сегодня
Привычки, которые изо дня в день делают нас глупее
Породы собак для тех, кто вечно занят
Советы
11:53, Сегодня
Породы собак для тех, кто вечно занят
Астрологи назвали знаки зодиака, у которых есть секреты даже от самых близких
Советы
08:15, Сегодня
Астрологи назвали знаки зодиака, у которых есть секреты даже от самых близких
