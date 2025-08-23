Можно ли распознать ложь по лицу собеседника?
Работа опубликована в журнале Law and Human Behavior (LHB).
Профессор Лианн Бринке изучила феномен обмана и отметила, что точность распознавания лжи у неподготовленных людей не превышает 54%. При этом от этого навыка нередко зависит исход судебных процессов и расследований.
В 2012 году, команда Бринке выявила четыре признака, которые в комплексе якобы позволяли с высокой точностью отличить правдивые обращения от лживых.
В списке значились:
- поднятая бровь;
- улыбка;
- уклончивые слова ("может быть", "я думаю");
- сокращение количества фраз.
Эти выводы основывались на анализе публичных обращений людей, впоследствии уличенных во лжи о судьбе близких.
Однако новое исследование показало, что применить прежние критерии к другим случаям не удалось: часть признаков вовсе не проявлялась, а предсказательная сила снизилась до уровня случайного угадывания.
"Люди часто думают, что по определенным словам или мимике можно распознать ложь. Но сигналы, работающие в одной группе, не подходят для всех, особенно в условиях стресса", – объяснила исследователь.
По мнению Бринке, выявление обмана требует более персонализированного подхода и дальнейших исследований, а миф об "улыбке лжеца" или "говорящих жестах" – не более чем красивая история.
