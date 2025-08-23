Можно ли распознать ложь по лицу собеседника?

Ученые из Британии пришли к выводу, что универсальных "жестов лжеца" не существует: по лицу или речи невозможно однозначно определить, врет человек или говорит правду, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Law and Human Behavior (LHB).

Профессор Лианн Бринке изучила феномен обмана и отметила, что точность распознавания лжи у неподготовленных людей не превышает 54%. При этом от этого навыка нередко зависит исход судебных процессов и расследований.

В 2012 году, команда Бринке выявила четыре признака, которые в комплексе якобы позволяли с высокой точностью отличить правдивые обращения от лживых.

В списке значились:

поднятая бровь;

улыбка;

уклончивые слова ("может быть", "я думаю");

сокращение количества фраз.

Эти выводы основывались на анализе публичных обращений людей, впоследствии уличенных во лжи о судьбе близких.

Однако новое исследование показало, что применить прежние критерии к другим случаям не удалось: часть признаков вовсе не проявлялась, а предсказательная сила снизилась до уровня случайного угадывания.

"Люди часто думают, что по определенным словам или мимике можно распознать ложь. Но сигналы, работающие в одной группе, не подходят для всех, особенно в условиях стресса", – объяснила исследователь.

По мнению Бринке, выявление обмана требует более персонализированного подхода и дальнейших исследований, а миф об "улыбке лжеца" или "говорящих жестах" – не более чем красивая история.

