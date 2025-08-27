#АЭС в Казахстане
Советы

Гороскоп на 27 августа: добьетесь многого

Гороскоп на 27 августа, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 08:05 Фото: pixabay
Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на 27 августа, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня с вами могут обойтись достаточно резко. Однако если вы решитесь дать волю чувству юмора, об этом моментально пожалеют.

Телец

Сегодня у вас может появиться новое хобби, а возможно и увлечение. Воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст, когда-нибудь эти навыки вам очень пригодятся.

Близнецы

Дайте слово своему здравому смыслу – он давно хочет высказаться. Выслушайте, скажите "да-да, конечно" и поступите по-своему.

Рак

Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Успехов!

Лев

Сегодня границы бытия раздвинутся перед вами и все будет казаться несколько иным, чем прежде. Присмотритесь, может понравится?

Дева

У вас масса дел и, как всегда, нет времени. Но хотя вас это и не радует, вы не впервые сталкиваетесь с такой ситуацией. Что толку жаловаться на жизнь? Встряхните шевелюрой и в бой!

Весы

Вам все будет удаваться сегодня. Ваша логика бесспорна, выбор момента почти совершенен. Если не будете лениться, добьетесь многого.

Скорпион

Все, что сегодня будет происходить, следует внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить. Ибо это будет иметь немаловажное значение в самое ближайшее время.

Стрелец

Сегодня вам рекомендуется побольше смеяться. Это единственное, что сможет сделать этот день сносным, ибо он обещает быть весьма длинным и скучным.

Козерог

Сегодня вы сможете совершить маленькое чудо, надо только очень захотеть. Только не надо под ним подписываться, это сведет на нет всю прелесть содеянного. А люди сами догадаются, кто это сделал.

Водолей

Вы можете запутаться в собственных чувствах. Явление весьма широко распространенное, но каждый раз воспринимается почти как конец света. Пусть вашими действиями руководит сила привычки – уж она-то никогда не откажет.

Рыбы

Сегодняшний день вам лучше терпеливо переждать, не пытаясь ни бороться с невезением, ни, тем более, действовать не обращая на него внимания. Отложите все дела, которые только можно отложить.

А в сентябре 2025 ожидается коридор затмений. Можно узнать, каким знакам зодиака не поздоровится, а кому повезет.

Фото Алия Абди
Алия Абди
