Гороскоп на 27 ноября: не ревнуйте

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 27 ноября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня даже самые спонтанные из ваших действий будут казаться давно и хорошо обдуманными частями хитроумного плана. Вас могут заподозрить в интриганстве.

Телец

Все то, от чего вы так стремитесь избавиться, настойчиво продолжает следовать за вами. Возможно, стоит сделать вид, что это вас устраивает, тогда отстанут.

Близнецы

Сегодняшний день стоит посвятить изучению чужих ошибок в ситуации схожей с вашей. Это не оставит вам времени на то, чтобы наделать собственных.

Рак

Вам, возможно, придется встать на защиту силы, которая неизмеримо больше вас. Когда все закончится благополучно, не забудьте предъявить этой силе счет.

Лев

Сегодня вы можете почувствовать себя потерянным. Постарайтесь провести вечер в компании людей, которые хорошо к вам относятся. Это поможет немного скрасить неприятное впечатление от прошедшего дня.

Дева

Сегодня вы сможете побить все рекорды неуправляемости и непредсказуемости. Но если это кому и доставит неудобства, то только не вам.

Весы

Сегодня вы снова застрянете в болоте грязной работы. Луна заставит вас выглядеть способным на активные действия, несмотря на явный недостаток рвения. Нет смысла бороться с этим, лучше постарайтесь побыстрее закончить.

Скорпион

Будьте готовы к тому, что сегодня далеко не все у вас будет получаться с первой попытки. Не огорчайтесь. С четвертой-пятой обязательно получится.

Стрелец

Окружающих хлебом не корми – дай повлиять на ваше мнение. Пусть влияют, может, что полезное подскажут.

Козерог

Если вы желаете быть в центре внимания, придется приложить к этому немало усилий. Сегодня вас упорно не будут замечать, а мнением вашим не будут считаться. Лучше пока и не высовываться.

Водолей

Сегодня у вас откажет та функция, которая отвечает за умеренность. Вы с большой вероятностью либо слишком много скушаете, либо выпьете, либо перестараетесь, стремясь получить другие виды удовольствие.

Рыбы

Сегодня с вами может приключиться жесточайший приступ не слишком оправданной ревности. Если вы не хотите потерять того, кого собираетесь ревновать, постарайтесь этот приступ купировать.

Чтобы отвлечься от сердечных дел, посмотрите завораживающую церемонию зажжения Олимпийского огня.