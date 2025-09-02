3 сентября: день, когда ждут женихов и не открывают дверь чужим
Примечательно, что этот день был связан не только с хозяйственными заботами, но и с ритуалами защиты дома и семьи.
К примеру, ранее существовала присказка: "На Фаддея запасай здоровье с огорода, а дом свой оберегай молитвой". Также еще шутили: "Кто в этот день Фаддей, тот своим счастьем владей".
3 сентября можно:
- рассыпать по углам дома яичную скорлупу – чтобы в доме царили мир и покой;
- носить льняную одежду, а в карман класть льняной колосок – на удачу в дороге;
- обязательно квасить капусту – считалось, что именно в этот день она получалась особенно вкусной и полезной;
- незамужним девушкам 3 сентября следовало оставаться дома – считалось, что в этот день под окнами может пройти будущий супруг.
Также, как говорится в публикации издания "Известия", было поверье, что этот день особенно благоприятен для путешествий.
Что нельзя делать в праздник
Чтобы сохранить благополучие и привлечь удачу, 3 сентября следовало соблюдать ряд запретов. Предки верили, что Фаддей Проповедник – день, когда нельзя принимать поспешных решений, допускать суету и импульсивность, иначе можно навлечь на себя невзгоды. Особенно опасны спонтанные покупки – такие вещи быстро придут в негодность.
Что еще нельзя делать 3 сентября:
- спорить, сплетничать и ругаться, особенно с близкими – это сулит разлад на долгие месяцы;
- отправляться в гости или приглашать гостей в дом – к конфликтам в семье;
- слушать чужие советы – они могли привести к неприятностям;
- готовить блюда из яблок – к ссорам с близкими;
- собирать урожай после заката – считалось, что такая работа "уносит силу земли".
Народные приметы
Конечно, как и в другие дни, предки наблюдали за природой и составляли прогнозы, какой будет погода в ближайшие месяцы:
- ясный день – к четырем неделям сухой и теплой погоды;
- береза желтеет сверху вниз – осень наступит рано, а если снизу-вверх – бабье лето затянется;
- рябина усыпана ягодами – к дождливой и сырой осени;
- паук плетет паутину у входа в дом – к финансовой удаче.
