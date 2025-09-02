3 сентября: день, когда ждут женихов и не открывают дверь чужим

В народном календаре 3 сентября носит название Фаддеев день, или Фаддей Проповедник. Фаддеев день был временем завершения полевых работ, уборки льна и сбора яблок. Лен считался символом удачи и защиты, а яблоки – плодородия и здоровья, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что этот день был связан не только с хозяйственными заботами, но и с ритуалами защиты дома и семьи.

К примеру, ранее существовала присказка: "На Фаддея запасай здоровье с огорода, а дом свой оберегай молитвой". Также еще шутили: "Кто в этот день Фаддей, тот своим счастьем владей".

3 сентября можно:

рассыпать по углам дома яичную скорлупу – чтобы в доме царили мир и покой;

носить льняную одежду, а в карман класть льняной колосок – на удачу в дороге;

обязательно квасить капусту – считалось, что именно в этот день она получалась особенно вкусной и полезной;

незамужним девушкам 3 сентября следовало оставаться дома – считалось, что в этот день под окнами может пройти будущий супруг.

Также, как говорится в публикации издания "Известия", было поверье, что этот день особенно благоприятен для путешествий.

Что нельзя делать в праздник

Чтобы сохранить благополучие и привлечь удачу, 3 сентября следовало соблюдать ряд запретов. Предки верили, что Фаддей Проповедник – день, когда нельзя принимать поспешных решений, допускать суету и импульсивность, иначе можно навлечь на себя невзгоды. Особенно опасны спонтанные покупки – такие вещи быстро придут в негодность.

Что еще нельзя делать 3 сентября:

спорить, сплетничать и ругаться, особенно с близкими – это сулит разлад на долгие месяцы;

отправляться в гости или приглашать гостей в дом – к конфликтам в семье;

слушать чужие советы – они могли привести к неприятностям;

готовить блюда из яблок – к ссорам с близкими;

собирать урожай после заката – считалось, что такая работа "уносит силу земли".

Народные приметы

Конечно, как и в другие дни, предки наблюдали за природой и составляли прогнозы, какой будет погода в ближайшие месяцы:

ясный день – к четырем неделям сухой и теплой погоды;

береза желтеет сверху вниз – осень наступит рано, а если снизу-вверх – бабье лето затянется;

рябина усыпана ягодами – к дождливой и сырой осени;

паук плетет паутину у входа в дом – к финансовой удаче.

