Какой магний выбрать: что говорят врачи и почему это важно
Цитрат считается одним из самых популярных вариантов. Он хорошо усваивается и подходит для восполнения дефицита, но у некоторых людей может вызывать послабляющий эффект.
Глицинат действует мягче и почти не раздражает желудок. Эту форму рекомендуют тем, кто страдает тревожностью, нарушениями сна или чувствителен к работе пищеварительной системы.
Малат чаще назначают при хронической усталости и мышечных болях. Он помогает поддерживать уровень энергии и может быть полезен людям с активным образом жизни.
Оксид – самая доступная форма, но усваивается значительно хуже. По сути, он чаще работает как слабительное средство.
Тауринат интересен в первую очередь для здоровья сердца: его принимают при склонности к скачкам давления и проблемам с сердечно-сосудистой системой.
Треонат – одна из новейших форм. Ее активно изучают в связи с возможным влиянием на память, концентрацию и когнитивные функции.
Эксперты отмечают: для повседневного восполнения дефицита лучше всего выбирать цитрат, глицинат или малат – они сочетают хорошую усвояемость и минимальные побочные эффекты. Средняя потребность взрослого составляет 300-400 миллиграммов элементарного магния в день. Однако при хронических заболеваниях или приеме лекарств для сердца и давления начинать прием добавок стоит только после консультации с врачом.
