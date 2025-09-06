Какой магний выбрать: что говорят врачи и почему это важно

Магний играет ключевую роль в работе сердца, нервной системы и мышц. В аптеках представлено множество добавок с этим минералом, но усваиваются они по-разному, поэтому важно знать, какую форму выбрать. Подробнее – на Zakon.kz.

Цитрат считается одним из самых популярных вариантов. Он хорошо усваивается и подходит для восполнения дефицита, но у некоторых людей может вызывать послабляющий эффект.

Глицинат действует мягче и почти не раздражает желудок. Эту форму рекомендуют тем, кто страдает тревожностью, нарушениями сна или чувствителен к работе пищеварительной системы.

Малат чаще назначают при хронической усталости и мышечных болях. Он помогает поддерживать уровень энергии и может быть полезен людям с активным образом жизни.

Оксид – самая доступная форма, но усваивается значительно хуже. По сути, он чаще работает как слабительное средство.

Тауринат интересен в первую очередь для здоровья сердца: его принимают при склонности к скачкам давления и проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Треонат – одна из новейших форм. Ее активно изучают в связи с возможным влиянием на память, концентрацию и когнитивные функции.

Эксперты отмечают: для повседневного восполнения дефицита лучше всего выбирать цитрат, глицинат или малат – они сочетают хорошую усвояемость и минимальные побочные эффекты. Средняя потребность взрослого составляет 300-400 миллиграммов элементарного магния в день. Однако при хронических заболеваниях или приеме лекарств для сердца и давления начинать прием добавок стоит только после консультации с врачом.

