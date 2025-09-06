#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
Советы

Какой магний выбрать: что говорят врачи и почему это важно

БАДы, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 16:26 Фото: freepik
Магний играет ключевую роль в работе сердца, нервной системы и мышц. В аптеках представлено множество добавок с этим минералом, но усваиваются они по-разному, поэтому важно знать, какую форму выбрать. Подробнее – на Zakon.kz.

Цитрат считается одним из самых популярных вариантов. Он хорошо усваивается и подходит для восполнения дефицита, но у некоторых людей может вызывать послабляющий эффект.

Глицинат действует мягче и почти не раздражает желудок. Эту форму рекомендуют тем, кто страдает тревожностью, нарушениями сна или чувствителен к работе пищеварительной системы.

Малат чаще назначают при хронической усталости и мышечных болях. Он помогает поддерживать уровень энергии и может быть полезен людям с активным образом жизни.

Оксид – самая доступная форма, но усваивается значительно хуже. По сути, он чаще работает как слабительное средство.

Тауринат интересен в первую очередь для здоровья сердца: его принимают при склонности к скачкам давления и проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Треонат – одна из новейших форм. Ее активно изучают в связи с возможным влиянием на память, концентрацию и когнитивные функции.

Эксперты отмечают: для повседневного восполнения дефицита лучше всего выбирать цитрат, глицинат или малат – они сочетают хорошую усвояемость и минимальные побочные эффекты. Средняя потребность взрослого составляет 300-400 миллиграммов элементарного магния в день. Однако при хронических заболеваниях или приеме лекарств для сердца и давления начинать прием добавок стоит только после консультации с врачом.

Ранее мы писали о том, какие продукты могут вызвать бессонницу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Трем знакам зодиака стоит быть осторожными в выходные: их мир может поменяться
Советы
09:26, Сегодня
Трем знакам зодиака стоит быть осторожными в выходные: их мир может поменяться
Гороскоп на 6 сентября: день идеален для поездок
Советы
07:50, Сегодня
Гороскоп на 6 сентября: день идеален для поездок
Какие продукты могут вызвать бессонницу
Советы
00:20, 06 сентября 2025
Какие продукты могут вызвать бессонницу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: