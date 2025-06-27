Трофеи памяти: почему мы коллекционируем вещи и что это говорит о нас

Вы когда-нибудь задумывались, зачем человек складывает на полке сотую фигурку Человека-паука или охотится за маркой 1932 года или часами? Это настоящая человеческая магия, сплетенная из психологии, ностальгии и чувства смысла. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Добро пожаловать в мир коллекционеров, туда, где прошлое встречается с настоящим, а личные Вселенные складываются из кнопок, винила и советских открыток.

Почему мы собираем

Коллекция – это порядок. Это способ сказать Вселенной: "Смотри, хотя бы тут все по алфавиту и по годам!". В мире, где новости обновляются быстрее, чем ты успеваешь сварить кофе, полка с раритетными фигурками становится островком стабильности.

Пуговицы, почтовые марки, фигурки котов в очках, винтажные часы, монеты, книги, камни с моря, чайные пакетики из разных стран… Кто-то видит в этом просто вещи, а для кого-то это целый мир, аккуратно выстроенный по полочкам, коробочкам и темам.

Но как бы ни отличались коллекции, всех их объединяет нечто глубокое – тонкий психологический механизм.

Мы обратились к психологу, чтобы понять: что на самом деле побуждает людей собирать, складывать, хранить и искать? Ответ, как и хорошая коллекция, не лежит на поверхности.

"Во-первых, это базовая потребность иметь. В каждом человеке с раннего возраста заложено стремление к тому, чтобы что-то было его. Это мое. Данная потребность формируется примерно в три года, недаром в кризис трехлетнего возраста дети так часто говорят: "Это мое!", "Я не отдам!". Они не хотят делиться игрушками и, кстати, не стоит их к этому принуждать. В этот период формируется важнейшее ощущение личной границы и собственности. Если эта потребность развивается гармонично, в будущем она может перерасти в здоровое коллекционирование. Если нет, возможен уход в патологическое накопительство", – рассказывает кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

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Также психолог выделяет потребность заявить "Я есть. Заметьте меня". Коллекция может быть способом проявить себя, стать заметным и значимым. Особенно это характерно для тех, кто собирает редкие и дорогие предметы – антиквариат, картины. Через такие вещи человек будто бы стремится увековечить себя.

"Иногда коллекции – это про воспоминания. Человек собирает марки, значки, открытки, потому что когда-то в тот период жизни ему было хорошо. Нам дороги не сами предметы, а то внутреннее состояние, с которым они связаны. Коллекция становится якорем памяти. И, наконец, коллекционирование удовлетворяет потребность в контроле и систематизации. Когда в мире хаос, коллекционер может открыть ящик с карточками или расставить по полкам фигурки, разложенные по годам или сериям, и почувствовать предсказуемость и уверенность. Это терапевтичный способ навести порядок хотя бы в своем маленьком личном мире", – резюмирует кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Ностальгия с пылью времени

Часто коллекция – это капсула памяти. Кто-то собирает пластинки, потому что помнит, как отец ставил винил в воскресенье, или старые игрушки, потому что они пахнут детством. Вещи становятся якорями, удерживающими нас в океане воспоминаний.

Расул Хайруллин – коллекционер с особым чутьем на время. Его страсть – антиквариат советской эпохи. Любовь к советскому прошлому у Расула появилась относительно недавно, будто что-то щелкнуло. С тех пор каждый его экспонат, как шепот эпохи, которую уже не вернешь, но можно собрать по частям.

"Мне было 19 лет, и в тот момент я читал об Олимпиаде-1980 в Москве. Со всеми, с кем возможно, я обсуждал прочитанное и на фоне этой заинтересованности мне подарили олимпийского Мишку. Именно с Миши все и началось", – рассказывает о начале своего пути Расул Хайруллин.

Фото: из личного архива Расула Хайруллина

В советское время был свой, ни с чем не спутать, особый стиль – от упаковок и шрифтов до бытовых предметов и рекламы. Этот эстетический код эпохи до сих пор притягивает коллекционеров. Их влечет не только ностальгия, но и удивительное сочетание функциональности и дизайна, в котором чувствуется дух времени: искренний, трудовой, немного утопичный.

"Нетрудно назвать это коллекционированием: многие понимают это занятие как "собирание" чего-либо. Но для меня важнее всего изучение того или иного объекта, попадающего в коллекцию, и, конечно же, память и история, которую несет в себе каждый экспонат коллекции". Расул Хайруллин

Фото: из личного архива Расула Хайруллина

В багаже у Расула масса интересных историй о том, как он добывал те или иные экспонаты в коллекцию, и вот одна из них.

"Пожалуй, самое яркое воспоминание о приобретенном предмете – бюст Владимира Ильича. Несколько лет тому назад у охранников на парковке пищевого производства я обменял две бутылки водки и дешевый "финский" сервелат на бронзовый бюст отца социалистической революции", – гордо делится воспоминаниями Расул Хайруллин.

Иногда, чтобы получить заветный экспонат, приходится включать в себе не просто коллекционера, а настоящего детектива, археолога и охотника за артефактами в одном лице. Один из таких случаев надолго остался в памяти Расула и, пожалуй, стал самым упорным "поисковым квестом" в его коллекционерской практике.

"Самой сложной "добычей" для меня был бобинный магнитофон, он же катушечный магнитофон: несколько месяцев подряд я пытался его найти, в итоге каждая из его частей находилась и покупалась отдельно на "блошиных" рынках, сайтах объявлений и наводки информации от знакомых… И спустя несколько месяцев поиска он гордо украшает гостиную!" – делится воспоминаниями Расул Хайруллин.

Фото: из личного архива Расула Хайруллина

Коллекция – это не про вещи. Это про человека

В конце концов, коллекционирование – это способ рассказать миру: "Вот что я люблю. Вот что для меня важно." Здесь речь о личной связи с вещами, про внутреннюю карту ценностей, зашифрованную в билетах, коробках, значках и редких изданиях.

Именно поэтому увлечение субкультурами так часто становится стартовой точкой для коллекционирования. Когда ты часть культурного слоя: музыкального, визуального, эстетического, ты не просто слушаешь, смотришь или читаешь. Ты живешь этим. А жить чем-то – значит хотеть сохранить это.

Возьмем, например, K-pop-фанатов. Их коллекции – это не просто альбомы с карточками айдолов. Это целая архитектура любви: постеры, официальные мерчи, светящиеся палочки, фотокниги, редкие выпуски, стикеры, фанатские издания. Каждый предмет – напоминание о моменте, о песне, о чувствах, которые он вызвал. Для кого-то это просто блестящие упаковки. А для другого это визуальный дневник взросления, поддержки, вдохновения. Аминам Турдахунова является K-pop-фанатом, и ее путь начался с покупки альбома любимой группы.

Фото: из личного архива Аминам Турдахуновой

"Самый первый альбом, с которого все и началось, – это TXT "Minisode 2: Thursday's Child". В то время я очень любила TXT и постепенно начала интересоваться коллекционированием. На тот момент этот альбом был их самым свежим релизом – это был 2022 год, и я просто не удержалась и купила его себе. Зато какие у меня были эмоции! Я до сих пор помню, насколько была счастлива! Именно с этого момента и началась моя жизнь коллекционера", – рассказывает Аминам Турдахунова.

Коллекции в субкультурах становятся символами принадлежности. Это как невидимая форма диалога: "Смотри, у меня есть вот это. Ты тоже знаешь, что это? Значит, мы из одного мира". Вещи говорят за нас, когда слова не справляются.

Фото: из личного архива Аминам Турдахуновой

"Каждый раз, когда кто-то видит мою коллекцию, их реакция – настоящее удивление. Многие думают, что я супер богатая и скупаю весь мерч всех K-pop групп, которые мне нравятся. Хотя на самом деле я бы не сказала, что коллекция такая уж большая. Есть люди, чьи собрания куда масштабнее. Мне приятно, что моя коллекция вызывает интерес. Думаю, по ней можно понять, что я сентиментальна, люблю воспоминания и умею радоваться маленьким вещам". Аминам Турдахунова

Так что коллекционирование – это не просто про сохранение предметов. Это про сохранение состояний, эмоций, идентичности. И, может быть, однажды, найдя в коробке старую карточку с любимым айдолом или журнал с обложкой 90-х, ты скажешь себе: "Вот кем я был. И это было важно".

Фото: из личного архива Аминам Турдахуновой

Где заканчивается хобби и начинается одержимость

Коллекционирование часто выглядит как уютное, мирное занятие: немного романтики, немного эстетики, немного охоты за редкостями. Но иногда за полками и витринами прячется не просто страсть, а внутренняя тревога, которую человек пытается укротить с помощью вещей.

Почему для одних коллекция – это радость и вдохновение, а для других – безостановочная гонка, в которой ставка выше, чем просто красивая коробочка или редкая марка?

"Здесь многое зависит от склонности человека к зависимостям. Если у личности уже сформирован зависимый тип характера, это может проявляться в любой сфере: от религии до отношений, от коллекционирования до вредных привычек. Иногда навязчивое стремление собрать, например, антикварную посуду или редкие марки любой ценой, вплоть до продажи квартиры, указывает именно на такую зависимость. Человек с тревожным типом привязанности может искать в вещах стабильность и эмоциональное "успокоение". Здоровое хобби всегда имеет границы. Психологически устойчивый человек способен соизмерять свои желания с возможностями и умеет вовремя сказать себе "нет". Именно умение отказывать себе и другим – важный признак зрелых, устойчивых личностных границ", – говорит кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Коллекция может многое рассказать о человеке: его прошлом, характере, даже о том, чего ему когда-то не хватало.

"У людей с высоким уровнем ответственности, бизнесменов, родителей больших семей нередко встречаются коллекции игрушечных моделей автомобилей или байков. Это может говорить о том, что они рано повзрослели, не доиграли в детстве, потому что им приходилось быть "взрослыми" с самого раннего возраста. Часто за этим стоит опыт жизни с зависимыми родителями: алкоголизм, табачная зависимость, особенно у старших детей, которые берут на себя много ответственности. Взрослые, выросшие в таких условиях, иногда бессознательно возвращаются в свое упущенное детство через коллекционирование, особенно игрушек, иногда вместе со своими детьми". Жанат Биржанова

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За каждой полкой, витриной или коробкой с редкостями может скрываться целая история личности: несказанные мечты, непрожитое детство, потребность быть замеченным или просто желание вернуть себе что-то важное. Психологи уверены: коллекционирование может многое рассказать о человеке, порой даже больше, чем он сам о себе.

"У женщин это тоже проявляется, но иначе. Часто встречаются коллекции одежды, туфель, аксессуаров, особенно ярких, эффектных, почти театральных. Это может быть связано с нереализованной потребностью проявляться, быть заметной, творческой. Возможно, в детстве девочка мечтала стать актрисой или танцовщицей, но это не поощрялось. Коллекция становится способом выразить ту часть себя, которая осталась в тени". Жанат Биржанова

Мир коллекционеров, как музей души: в одних витринах хранятся эмоции, в других – воспоминания, а на самых дальних полках лежат несбывшиеся мечты, аккуратно расставленные по алфавиту. И неважно, собираете ли вы редкие пластинки, фотокарточки айдолов или камни с разных пляжей. Возможно, это ваша собственная форма заботы о себе.

А может, однажды вы случайно найдете вещь, которая откроет в вас что-то новое, забытое, спрятанное, настоящее. А теперь скажите, что бы вы собирали, если бы могли собирать абсолютно что угодно? Дадим вам подсказку: "счастливые моменты" – тоже коллекция, только невидимая.